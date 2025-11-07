Informații privind prețul pentru UFO Gaming (UFO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.79% Modificare de preț (1 zi) -4.18% Modificare de preț (7 zile) -2.13% Modificare de preț (7 zile) -2.13%

Prețul în timp real pentru UFO Gaming (UFO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul UFO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UFO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UFO s-a modificat cu +1.79% în decursul ultimei ore, cu -4.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața UFO Gaming (UFO)

Capitalizare de piață $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Ofertă află în circulație 25.76T 25.76T 25.76T Ofertă totală 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0 25,757,575,757,575.0

Capitalizarea de piață actuală pentru UFO Gaming este $ 1.46M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UFO este 25.76T, cu o ofertă totală de 25757575757575.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.46M.