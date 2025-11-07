Informații privind prețul pentru Siyana (SYYN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000356 $ 0.00000356 $ 0.00000356 Minim 24 h $ 0.00000395 $ 0.00000395 $ 0.00000395 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000356$ 0.00000356 $ 0.00000356 Maxim 24 h $ 0.00000395$ 0.00000395 $ 0.00000395 Maxim dintotdeauna $ 0.00001493$ 0.00001493 $ 0.00001493 Cel mai mic preț $ 0.0000013$ 0.0000013 $ 0.0000013 Modificare de preț (1 oră) +1.07% Modificare de preț (1 zi) -4.08% Modificare de preț (7 zile) -17.00% Modificare de preț (7 zile) -17.00%

Prețul în timp real pentru Siyana (SYYN) este $0.0000037. În ultimele 24 de ore, tokenul SYYN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000356 și un maxim de $ 0.00000395, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SYYN este $ 0.00001493, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000013.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SYYN s-a modificat cu +1.07% în decursul ultimei ore, cu -4.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Siyana (SYYN)

Capitalizare de piață $ 322.12K$ 322.12K $ 322.12K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 370.26K$ 370.26K $ 370.26K Ofertă află în circulație 87.00B 87.00B 87.00B Ofertă totală 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Siyana este $ 322.12K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SYYN este 87.00B, cu o ofertă totală de 100000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 370.26K.