Informații privind prețul pentru InfiniFi USD (IUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.998177 $ 0.998177 $ 0.998177 Minim 24 h $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.998177$ 0.998177 $ 0.998177 Maxim 24 h $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Maxim dintotdeauna $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Cel mai mic preț $ 0.903172$ 0.903172 $ 0.903172 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) +0.10% Modificare de preț (7 zile) +0.00% Modificare de preț (7 zile) +0.00%

Prețul în timp real pentru InfiniFi USD (IUSD) este $0.999505. În ultimele 24 de ore, tokenul IUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.998177 și un maxim de $ 1.002, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IUSD este $ 1.11, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.903172.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IUSD s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu +0.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața InfiniFi USD (IUSD)

Capitalizare de piață $ 167.31M$ 167.31M $ 167.31M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 167.31M$ 167.31M $ 167.31M Ofertă află în circulație 167.40M 167.40M 167.40M Ofertă totală 167,396,681.317445 167,396,681.317445 167,396,681.317445

Capitalizarea de piață actuală pentru InfiniFi USD este $ 167.31M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IUSD este 167.40M, cu o ofertă totală de 167396681.317445. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 167.31M.