Informații privind prețul pentru Fidelity Digital Interest Token (FDIT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Minim 24 h $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Maxim 24 h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Maxim dintotdeauna $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Cel mai mic preț $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Fidelity Digital Interest Token (FDIT) este $1. În ultimele 24 de ore, tokenul FDIT a fost tranzacționat între un minim de $ 1.0 și un maxim de $ 1.0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FDIT este $ 1.0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FDIT s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Capitalizare de piață $ 235.38M$ 235.38M $ 235.38M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 235.38M$ 235.38M $ 235.38M Ofertă află în circulație 235.38M 235.38M 235.38M Ofertă totală 235,380,680.87 235,380,680.87 235,380,680.87

Capitalizarea de piață actuală pentru Fidelity Digital Interest Token este $ 235.38M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FDIT este 235.38M, cu o ofertă totală de 235380680.87. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 235.38M.