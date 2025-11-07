BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Eggle Energy astăzi este 0.02962681 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ENG în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ENG pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Eggle Energy astăzi este 0.02962681 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ENG în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ENG pe MEXC acum.

Mai multe despre ENG

Informații de preț pentru ENG

Ce este ENG

Carte albă pentru ENG

Pagina oficială pentru ENG

Tokenomie pentru ENG

Prognoza prețurilor pentru ENG

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Eggle Energy

Preț Eggle Energy (ENG)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 ENG în USD:

$0.02962681
$0.02962681$0.02962681
-3.60%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Eggle Energy (ENG) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:43:49 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Eggle Energy (ENG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.02877479
$ 0.02877479$ 0.02877479
Minim 24 h
$ 0.03112058
$ 0.03112058$ 0.03112058
Maxim 24 h

$ 0.02877479
$ 0.02877479$ 0.02877479

$ 0.03112058
$ 0.03112058$ 0.03112058

$ 0.04452341
$ 0.04452341$ 0.04452341

$ 0.02724465
$ 0.02724465$ 0.02724465

+1.32%

-3.64%

-11.67%

-11.67%

Prețul în timp real pentru Eggle Energy (ENG) este $0.02962681. În ultimele 24 de ore, tokenul ENG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02877479 și un maxim de $ 0.03112058, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ENG este $ 0.04452341, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02724465.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ENG s-a modificat cu +1.32% în decursul ultimei ore, cu -3.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Eggle Energy (ENG)

$ 17.84M
$ 17.84M$ 17.84M

--
----

$ 20.66M
$ 20.66M$ 20.66M

602.20M
602.20M 602.20M

697,204,996.2257041
697,204,996.2257041 697,204,996.2257041

Capitalizarea de piață actuală pentru Eggle Energy este $ 17.84M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ENG este 602.20M, cu o ofertă totală de 697204996.2257041. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.66M.

Istoric de preț pentru Eggle Energy (ENG) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Eggle Energy la USD a fost $ -0.00111929494972153.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Eggle Energy la USD a fost $ -0.0081035606.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Eggle Energy la USD a fost $ -0.0064524703.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Eggle Energy la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00111929494972153-3.64%
30 de zile$ -0.0081035606-27.35%
60 de zile$ -0.0064524703-21.77%
90 de zile$ 0--

Ce este Eggle Energy (ENG)

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Eggle Energy (ENG)

Carte albă
Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Eggle Energy (USD)

Ce valoare va avea Eggle Energy (ENG) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Eggle Energy (ENG) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Eggle Energy.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Eggle Energy!

ENG în monede locale

Tokenomie pentru Eggle Energy (ENG)

Înțelegerea tokenomică a Eggle Energy (ENG) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ENG!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Eggle Energy (ENG)

Cât valorează Eggle Energy (ENG) astăzi?
Prețul pe viu pentru ENG în USD este 0.02962681 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ENG în USD?
Prețul actual pentru ENG la USD este $ 0.02962681. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Eggle Energy?
Capitalizarea de piață pentru ENG este $ 17.84M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ENG?
Ofertă aflată în circulație pentru ENG este 602.20M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ENG?
ENG a obținut un preț ATH de 0.04452341 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ENG?
ENG a avut un preț ATL de 0.02724465 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ENG?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ENG este -- USD.
Va crește ENG în acest an?
ENG ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ENG pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 01:43:49 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Eggle Energy (ENG)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,387.15
$101,387.15$101,387.15

-0.60%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.06
$3,311.06$3,311.06

+0.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.55
$156.55$156.55

+0.40%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,484.93
$1,484.93$1,484.93

+0.28%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,387.15
$101,387.15$101,387.15

-0.60%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.06
$3,311.06$3,311.06

+0.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2348
$2.2348$2.2348

+0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.55
$156.55$156.55

+0.40%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0027
$1.0027$1.0027

-1.31%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.27
$31.27$31.27

+108.46%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1344
$0.1344$0.1344

+168.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003659
$0.0003659$0.0003659

+143.93%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.023835
$0.023835$0.023835

+2,283.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.964
$4.964$4.964

+396.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1344
$0.1344$0.1344

+168.80%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000008400
$0.00000000008400$0.00000000008400

+149.40%

Logo Prompt

Prompt

PROMPT

$0.11416
$0.11416$0.11416

+34.00%