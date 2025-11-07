Informații privind prețul pentru Eggle Energy (ENG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.02877479 Maxim 24 h $ 0.03112058 Maxim dintotdeauna $ 0.04452341 Cel mai mic preț $ 0.02724465 Modificare de preț (1 oră) +1.32% Modificare de preț (1 zi) -3.64% Modificare de preț (7 zile) -11.67%

Prețul în timp real pentru Eggle Energy (ENG) este $0.02962681. În ultimele 24 de ore, tokenul ENG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02877479 și un maxim de $ 0.03112058, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ENG este $ 0.04452341, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02724465.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ENG s-a modificat cu +1.32% în decursul ultimei ore, cu -3.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Eggle Energy (ENG)

Capitalizare de piață $ 17.84M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.66M Ofertă află în circulație 602.20M Ofertă totală 697,204,996.2257041

Capitalizarea de piață actuală pentru Eggle Energy este $ 17.84M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ENG este 602.20M, cu o ofertă totală de 697204996.2257041. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.66M.