Informații privind prețul pentru BNB LION (BNBLION) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.61% Modificare de preț (1 zi) +0.98% Modificare de preț (7 zile) -55.46% Modificare de preț (7 zile) -55.46%

Prețul în timp real pentru BNB LION (BNBLION) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BNBLION a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BNBLION este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BNBLION s-a modificat cu +1.61% în decursul ultimei ore, cu +0.98% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -55.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BNB LION (BNBLION)

Capitalizare de piață $ 164.07K$ 164.07K $ 164.07K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 164.07K$ 164.07K $ 164.07K Ofertă află în circulație 94,734.17T 94,734.17T 94,734.17T Ofertă totală 9.47341660216034e+16 9.47341660216034e+16 9.47341660216034e+16

Capitalizarea de piață actuală pentru BNB LION este $ 164.07K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BNBLION este 94,734.17T, cu o ofertă totală de 9.47341660216034e+16. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 164.07K.