Informații privind prețul pentru Auto Finance (TOKE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.186925 $ 0.186925 $ 0.186925 Minim 24 h $ 0.205921 $ 0.205921 $ 0.205921 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.186925$ 0.186925 $ 0.186925 Maxim 24 h $ 0.205921$ 0.205921 $ 0.205921 Maxim dintotdeauna $ 79.02$ 79.02 $ 79.02 Cel mai mic preț $ 0.12921$ 0.12921 $ 0.12921 Modificare de preț (1 oră) +0.18% Modificare de preț (1 zi) -8.40% Modificare de preț (7 zile) -3.84% Modificare de preț (7 zile) -3.84%

Prețul în timp real pentru Auto Finance (TOKE) este $0.18862. În ultimele 24 de ore, tokenul TOKE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.186925 și un maxim de $ 0.205921, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TOKE este $ 79.02, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.12921.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TOKE s-a modificat cu +0.18% în decursul ultimei ore, cu -8.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Auto Finance (TOKE)

Capitalizare de piață $ 15.50M$ 15.50M $ 15.50M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 18.80M$ 18.80M $ 18.80M Ofertă află în circulație 82.46M 82.46M 82.46M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Auto Finance este $ 15.50M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TOKE este 82.46M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 18.80M.