Prețul în timp real pentru Auto Finance astăzi este 0.18862 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TOKE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TOKE pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Auto Finance astăzi este 0.18862 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TOKE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TOKE pe MEXC acum.

Prețul în timp real pentru Auto Finance (TOKE) este $0.18862. În ultimele 24 de ore, tokenul TOKE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.186925 și un maxim de $ 0.205921, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TOKE este $ 79.02, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.12921.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TOKE s-a modificat cu +0.18% în decursul ultimei ore, cu -8.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Capitalizarea de piață actuală pentru Auto Finance este $ 15.50M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TOKE este 82.46M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 18.80M.

Istoric de preț pentru Auto Finance (TOKE) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Auto Finance la USD a fost $ -0.0173005333758025.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Auto Finance la USD a fost $ -0.0615829964.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Auto Finance la USD a fost $ -0.0346910092.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Auto Finance la USD a fost $ +0.01575917747133867.

Ce este Auto Finance (TOKE)

Auto Finance's flagship product, the Autopools protocol, is an LP Aggregator that autonomously rebalances LP positions across DeFi destinations to optimize yield based on market conditions and performance, while compounding rewards. Receipt tokens (e.g., autoETH) are fully composable across DeFi. Users can choose from a growing range of Autopools, which include DeFi blue-chip protocols and ecosystems. The TOKE token enables users to access reward shares via staking.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru Auto Finance (USD)

Ce valoare va avea Auto Finance (TOKE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Auto Finance (TOKE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Auto Finance.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Auto Finance!

Înțelegerea tokenomică a Auto Finance (TOKE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TOKE!

Cât valorează Auto Finance (TOKE) astăzi?
Prețul pe viu pentru TOKE în USD este 0.18862 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TOKE în USD?
Prețul actual pentru TOKE la USD este $ 0.18862. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Auto Finance?
Capitalizarea de piață pentru TOKE este $ 15.50M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TOKE?
Ofertă aflată în circulație pentru TOKE este 82.46M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TOKE?
TOKE a obținut un preț ATH de 79.02 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TOKE?
TOKE a avut un preț ATL de 0.12921 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TOKE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TOKE este -- USD.
Va crește TOKE în acest an?
TOKE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TOKE pentru o analiză mai aprofundată.
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

