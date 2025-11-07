Informații privind prețul pentru Anduril PreStocks (ANDURIL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 66.06 $ 66.06 $ 66.06 Minim 24 h $ 69.49 $ 69.49 $ 69.49 Maxim 24 h Minim 24 h $ 66.06$ 66.06 $ 66.06 Maxim 24 h $ 69.49$ 69.49 $ 69.49 Maxim dintotdeauna $ 83.74$ 83.74 $ 83.74 Cel mai mic preț $ 50.57$ 50.57 $ 50.57 Modificare de preț (1 oră) +0.18% Modificare de preț (1 zi) -4.01% Modificare de preț (7 zile) -14.21% Modificare de preț (7 zile) -14.21%

Prețul în timp real pentru Anduril PreStocks (ANDURIL) este $66.69. În ultimele 24 de ore, tokenul ANDURIL a fost tranzacționat între un minim de $ 66.06 și un maxim de $ 69.49, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ANDURIL este $ 83.74, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 50.57.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ANDURIL s-a modificat cu +0.18% în decursul ultimei ore, cu -4.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Anduril PreStocks (ANDURIL)

Capitalizare de piață $ 763.58K$ 763.58K $ 763.58K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 763.58K$ 763.58K $ 763.58K Ofertă află în circulație 11.45K 11.45K 11.45K Ofertă totală 11,449.875534203 11,449.875534203 11,449.875534203

Capitalizarea de piață actuală pentru Anduril PreStocks este $ 763.58K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ANDURIL este 11.45K, cu o ofertă totală de 11449.875534203. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 763.58K.