Informații privind prețul pentru Agent Vilady TV (VILADY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01058056 $ 0.01058056 $ 0.01058056 Minim 24 h $ 0.01129263 $ 0.01129263 $ 0.01129263 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01058056$ 0.01058056 $ 0.01058056 Maxim 24 h $ 0.01129263$ 0.01129263 $ 0.01129263 Maxim dintotdeauna $ 0.01562303$ 0.01562303 $ 0.01562303 Cel mai mic preț $ 0.01016191$ 0.01016191 $ 0.01016191 Modificare de preț (1 oră) +0.18% Modificare de preț (1 zi) -3.72% Modificare de preț (7 zile) -10.76% Modificare de preț (7 zile) -10.76%

Prețul în timp real pentru Agent Vilady TV (VILADY) este $0.01077182. În ultimele 24 de ore, tokenul VILADY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01058056 și un maxim de $ 0.01129263, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VILADY este $ 0.01562303, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01016191.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VILADY s-a modificat cu +0.18% în decursul ultimei ore, cu -3.72% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.76% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Agent Vilady TV (VILADY)

Capitalizare de piață $ 107.55K$ 107.55K $ 107.55K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 107.55K$ 107.55K $ 107.55K Ofertă află în circulație 9.98M 9.98M 9.98M Ofertă totală 9,984,636.36142981 9,984,636.36142981 9,984,636.36142981

Capitalizarea de piață actuală pentru Agent Vilady TV este $ 107.55K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VILADY este 9.98M, cu o ofertă totală de 9984636.36142981. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 107.55K.