Aktualna cena VERRA DNA to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VDNA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VDNA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VDNA

Informacje o cenie VDNA

Czym jest VDNA

Oficjalna strona internetowa VDNA

Tokenomika VDNA

Prognoza cen VDNA

Cena VERRA DNA (VDNA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VDNA do USD:

$0.00021395
$0.00021395
+4.00%1D
USD
VERRA DNA (VDNA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie VERRA DNA (VDNA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01760951
$ 0.01760951

$ 0
$ 0

+0.28%

+3.85%

-15.49%

-15.49%

Aktualna cena VERRA DNA (VDNA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VDNA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VDNA w historii to $ 0.01760951, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VDNA zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +3.85% w ciągu 24 godzin i o -15.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VERRA DNA (VDNA)

$ 211.80K
$ 211.80K

--
--

$ 211.80K
$ 211.80K

989.98M
989.98M

989,983,397.0922911
989,983,397.0922911

Obecna kapitalizacja rynkowa VERRA DNA wynosi $ 211.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VDNA w obiegu wynosi 989.98M, przy całkowitej podaży 989983397.0922911. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 211.80K.

Historia ceny VERRA DNA (VDNA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny VERRA DNA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny VERRA DNA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny VERRA DNA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny VERRA DNA do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.85%
30 Dni$ 0-75.07%
60 dni$ 0-89.45%
90 dni$ 0--

Co to jest VERRA DNA (VDNA)

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny VERRA DNA (w USD)

Jaka będzie wartość VERRA DNA (VDNA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w VERRA DNA (VDNA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla VERRA DNA.

Sprawdź teraz prognozę ceny VERRA DNA!

VDNA na lokalne waluty

Tokenomika VERRA DNA (VDNA)

Zrozumienie tokenomiki VERRA DNA (VDNA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VDNAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące VERRA DNA (VDNA)

Jaka jest dziś wartość VERRA DNA (VDNA)?
Aktualna cena VDNA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VDNA do USD?
Aktualna cena VDNA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa VERRA DNA?
Kapitalizacja rynkowa dla VDNA wynosi $ 211.80K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VDNA w obiegu?
W obiegu VDNA znajduje się 989.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VDNA?
VDNA osiąga ATH w wysokości 0.01760951 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VDNA?
VDNA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VDNA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VDNA wynosi -- USD.
Czy w tym roku VDNA pójdzie wyżej?
VDNA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VDNA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,783.98

$3,440.22

$161.93

$0.9999

$1,477.83

$103,783.98

$3,440.22

$2.3495

$161.93

$1.1452

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03607

$0.00358

$0.000010250

$0.2221

$0.0000000595

$1.5067

$0.01832

