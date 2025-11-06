Informacje o cenie VERRA DNA (VDNA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01760951$ 0.01760951 $ 0.01760951 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.28% Zmiana ceny (1D) +3.85% Zmiana ceny (7D) -15.49% Zmiana ceny (7D) -15.49%

Aktualna cena VERRA DNA (VDNA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VDNA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VDNA w historii to $ 0.01760951, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VDNA zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +3.85% w ciągu 24 godzin i o -15.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VERRA DNA (VDNA)

Kapitalizacja rynkowa $ 211.80K$ 211.80K $ 211.80K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 211.80K$ 211.80K $ 211.80K Podaż w obiegu 989.98M 989.98M 989.98M Całkowita podaż 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911

Obecna kapitalizacja rynkowa VERRA DNA wynosi $ 211.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VDNA w obiegu wynosi 989.98M, przy całkowitej podaży 989983397.0922911. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 211.80K.