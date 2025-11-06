GiełdaDEX+
Aktualna cena Auto Finance to 0.196133 USD. Śledź aktualizacje cen TOKE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TOKE łatwo w MEXC już teraz.

Cena Auto Finance (TOKE)

Aktualna cena 1 TOKE do USD:

$0.196133
+10.90%1D
+10.90%1D
Auto Finance (TOKE) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Auto Finance (TOKE) (USD)

$ 0.176459
Minimum 24h
$ 0.205921
Maksimum 24h
$ 0.176459
$ 0.176459$ 0.176459

$ 0.205921
$ 0.205921$ 0.205921

$ 79.02
$ 79.02$ 79.02

$ 0.12921
$ 0.12921$ 0.12921

+0.28%

+0.28%

-5.94%

+10.90%

Zmiana ceny (7d):

-5.94%

Informacje rynkowe o Auto Finance (TOKE)

$ 16.17M
Kapitalizacja rynkowa:

--
----

$ 19.61M
$ 19.61M$ 19.61M

82.46M
Podaż w obiegu:

100,000,000.0
Całkowita podaż:

Obecna kapitalizacja rynkowa Auto Finance wynosi $ 16.17M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TOKE w obiegu wynosi 82.46M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.61M.

Historia ceny Auto Finance (TOKE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Auto Finance do USD wyniosła $ +0.01928117.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Auto Finance do USD wyniosła $ -0.0618285942.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Auto Finance do USD wyniosła $ -0.0362052299.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Auto Finance do USD wyniosła $ +0.0241317143971243.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.01928117+10.90%
30 Dni$ -0.0618285942-31.52%
60 dni$ -0.0362052299-18.45%
90 dni$ +0.0241317143971243+14.03%

Co to jest Auto Finance (TOKE)

Auto Finance's flagship product, the Autopools protocol, is an LP Aggregator that autonomously rebalances LP positions across DeFi destinations to optimize yield based on market conditions and performance, while compounding rewards. Receipt tokens (e.g., autoETH) are fully composable across DeFi. Users can choose from a growing range of Autopools, which include DeFi blue-chip protocols and ecosystems. The TOKE token enables users to access reward shares via staking.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Auto Finance (TOKE)

Prognoza ceny Auto Finance (w USD)

Jaka będzie wartość Auto Finance (TOKE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Auto Finance (TOKE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Auto Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny Auto Finance!

TOKE na lokalne waluty

Tokenomika Auto Finance (TOKE)

Zrozumienie tokenomiki Auto Finance (TOKE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TOKEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Auto Finance (TOKE)

Jaka jest dziś wartość Auto Finance (TOKE)?
Aktualna cena TOKE w USD wynosi 0.196133USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TOKE do USD?
Aktualna cena TOKE w USD wynosi $ 0.196133. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Auto Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla TOKE wynosi $ 16.17M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TOKE w obiegu?
W obiegu TOKE znajduje się 82.46M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TOKE?
TOKE osiąga ATH w wysokości 79.02 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TOKE?
TOKE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.12921 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TOKE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TOKE wynosi -- USD.
Czy w tym roku TOKE pójdzie wyżej?
TOKE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TOKE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Auto Finance (TOKE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

