Informacje o cenie Auto Finance (TOKE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.176459 $ 0.176459 $ 0.176459 Minimum 24h $ 0.205921 $ 0.205921 $ 0.205921 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.176459$ 0.176459 $ 0.176459 Maksimum 24h $ 0.205921$ 0.205921 $ 0.205921 Historyczne maksimum $ 79.02$ 79.02 $ 79.02 Najniższa cena $ 0.12921$ 0.12921 $ 0.12921 Zmiana ceny (1H) +0.28% Zmiana ceny (1D) +10.90% Zmiana ceny (7D) -5.94% Zmiana ceny (7D) -5.94%

Aktualna cena Auto Finance (TOKE) wynosi $0.196133. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TOKE wahał się między $ 0.176459 a $ 0.205921, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TOKE w historii to $ 79.02, a najniższy to $ 0.12921.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TOKE zmieniły się o +0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +10.90% w ciągu 24 godzin i o -5.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Auto Finance (TOKE)

Kapitalizacja rynkowa $ 16.17M$ 16.17M $ 16.17M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 19.61M$ 19.61M $ 19.61M Podaż w obiegu 82.46M 82.46M 82.46M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Auto Finance wynosi $ 16.17M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TOKE w obiegu wynosi 82.46M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.61M.