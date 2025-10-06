De live ynUSD Max prijs vandaag is 1.026 USD. Volg realtime YNUSDX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de YNUSDX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live ynUSD Max prijs vandaag is 1.026 USD. Volg realtime YNUSDX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de YNUSDX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over YNUSDX

YNUSDX Prijsinformatie

YNUSDX whitepaper

YNUSDX officiële website

YNUSDX tokenomie

YNUSDX Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

ynUSD Max logo

ynUSD Max Prijs (YNUSDX)

Niet genoteerd

1 YNUSDX naar USD live prijs:

$1.026
$1.026$1.026
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
ynUSD Max (YNUSDX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:48:08 (UTC+8)

ynUSD Max (YNUSDX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.025
$ 1.025$ 1.025
24u laag
$ 1.026
$ 1.026$ 1.026
24u hoog

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 0.997125
$ 0.997125$ 0.997125

--

+0.04%

+0.51%

+0.51%

ynUSD Max (YNUSDX) real-time prijs is $1.026. De afgelopen 24 uur werd er YNUSDX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.025 en een hoogtepunt van $ 1.026, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YNUSDX hoogste prijs aller tijden is $ 1.027, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.997125 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YNUSDX met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.04% in de afgelopen 24 uur en +0.51% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ynUSD Max (YNUSDX) Marktinformatie

$ 89.65K
$ 89.65K$ 89.65K

--
----

$ 89.65K
$ 89.65K$ 89.65K

87.42K
87.42K 87.42K

87,421.65687268265
87,421.65687268265 87,421.65687268265

De huidige marktkapitalisatie van ynUSD Max is $ 89.65K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YNUSDX is 87.42K, met een totale voorraad van 87421.65687268265. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 89.65K.

ynUSD Max (YNUSDX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van ynUSD Max naar USD $ +0.00042186.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van ynUSD Max naar USD $ +0.0135474066.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van ynUSD Max naar USD $ +0.0268707348.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van ynUSD Max naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00042186+0.04%
30 dagen$ +0.0135474066+1.32%
60 dagen$ +0.0268707348+2.62%
90 dagen$ 0--

Wat is ynUSD Max (YNUSDX)?

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

ynUSD Max (YNUSDX) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

ynUSD Max Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ynUSD Max (YNUSDX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ynUSD Max (YNUSDX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ynUSD Max te bekijken.

Bekijk nu de ynUSD Max prijsvoorspelling !

YNUSDX naar lokale valuta's

ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ynUSD Max (YNUSDX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van YNUSDX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over ynUSD Max (YNUSDX)

Hoeveel is ynUSD Max (YNUSDX) vandaag waard?
De live YNUSDX prijs in USD is 1.026 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige YNUSDX naar USD prijs?
De huidige prijs van YNUSDX naar USD is $ 1.026. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ynUSD Max?
De marktkapitalisatie van YNUSDX is $ 89.65K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van YNUSDX?
De circulerende voorraad van YNUSDX is 87.42K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van YNUSDX?
YNUSDX bereikte een ATH-prijs van 1.027 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van YNUSDX?
YNUSDX zag een ATL-prijs van 0.997125 USD.
Wat is het handelsvolume van YNUSDX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van YNUSDX is -- USD.
Zal YNUSDX dit jaar hoger gaan?
YNUSDX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de YNUSDX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:48:08 (UTC+8)

ynUSD Max (YNUSDX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-05 21:29:00Industrie-updates
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Industrie-updates
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain gegevens
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Industrie-updates
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Industrie-updates
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Industrie-updates
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.