ynUSD Max (YNUSDX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 24u laag $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 24u hoog 24u laag $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 24u hoog $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Hoogste prijs ooit $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Laagste prijs $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +0.04% Prijswijziging (7D) +0.51% Prijswijziging (7D) +0.51%

ynUSD Max (YNUSDX) real-time prijs is $1.026. De afgelopen 24 uur werd er YNUSDX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.025 en een hoogtepunt van $ 1.026, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YNUSDX hoogste prijs aller tijden is $ 1.027, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.997125 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YNUSDX met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.04% in de afgelopen 24 uur en +0.51% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ynUSD Max (YNUSDX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Circulerende voorraad 87.42K 87.42K 87.42K Totale voorraad 87,421.65687268265 87,421.65687268265 87,421.65687268265

De huidige marktkapitalisatie van ynUSD Max is $ 89.65K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YNUSDX is 87.42K, met een totale voorraad van 87421.65687268265. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 89.65K.