De live HERMES prijs vandaag is 0.02833646 USD. Volg realtime HERMES naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HERMES prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over HERMES

HERMES Prijsinformatie

Wat is HERMES

HERMES officiële website

HERMES tokenomie

HERMES Prijsvoorspelling

1 HERMES naar USD live prijs:

$0.02833646
$0.02833646
-1.30%1D
USD
HERMES (HERMES) live prijsgrafiek
HERMES (HERMES) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.02524868
$ 0.02524868
24u laag
$ 0.03039143
$ 0.03039143
24u hoog

$ 0.02524868
$ 0.02524868

$ 0.03039143
$ 0.03039143

$ 0.18065
$ 0.18065

$ 0.01960026
$ 0.01960026

+0.48%

-1.33%

-10.96%

-10.96%

HERMES (HERMES) real-time prijs is $0.02833646. De afgelopen 24 uur werd er HERMES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02524868 en een hoogtepunt van $ 0.03039143, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HERMES hoogste prijs aller tijden is $ 0.18065, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01960026 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HERMES met +0.48% veranderd in het afgelopen uur, -1.33% in de afgelopen 24 uur en -10.96% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HERMES (HERMES) Marktinformatie

$ 544.95K
$ 544.95K

--
--

$ 544.95K
$ 544.95K

19.23M
19.23M

19,231,371.54556538
19,231,371.54556538

De huidige marktkapitalisatie van HERMES is $ 544.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HERMES is 19.23M, met een totale voorraad van 19231371.54556538. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 544.95K.

HERMES (HERMES) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van HERMES naar USD $ -0.00038458929402925.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van HERMES naar USD $ -0.0069725656.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van HERMES naar USD $ -0.0214411168.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van HERMES naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00038458929402925-1.33%
30 dagen$ -0.0069725656-24.60%
60 dagen$ -0.0214411168-75.66%
90 dagen$ 0--

Wat is HERMES (HERMES)?

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.

Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

HERMES (HERMES) hulpbron

Officiële website

HERMES Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal HERMES (HERMES) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je HERMES (HERMES) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor HERMES te bekijken.

Bekijk nu de HERMES prijsvoorspelling !

HERMES naar lokale valuta's

HERMES (HERMES) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van HERMES (HERMES) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HERMES token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over HERMES (HERMES)

Hoeveel is HERMES (HERMES) vandaag waard?
De live HERMES prijs in USD is 0.02833646 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HERMES naar USD prijs?
De huidige prijs van HERMES naar USD is $ 0.02833646. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van HERMES?
De marktkapitalisatie van HERMES is $ 544.95K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HERMES?
De circulerende voorraad van HERMES is 19.23M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HERMES?
HERMES bereikte een ATH-prijs van 0.18065 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HERMES?
HERMES zag een ATL-prijs van 0.01960026 USD.
Wat is het handelsvolume van HERMES?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HERMES is -- USD.
Zal HERMES dit jaar hoger gaan?
HERMES kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HERMES prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,370.26

$3,329.00

$157.66

$0.9999

$1.1890

$102,370.26

$3,329.00

$157.66

$2.2415

$0.16359

$0.00000

$0.04550

$0.01200

$0.00532

$0.2603

$0.2603

$0.0000000045811

$0.06288

$0.1706

$0.000008721

