HERMES (HERMES) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.02524868 24u laag $ 0.03039143 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.18065 Laagste prijs $ 0.01960026 Prijswijziging (1u) +0.48% Prijswijziging (1D) -1.33% Prijswijziging (7D) -10.96%

HERMES (HERMES) real-time prijs is $0.02833646. De afgelopen 24 uur werd er HERMES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02524868 en een hoogtepunt van $ 0.03039143, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HERMES hoogste prijs aller tijden is $ 0.18065, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01960026 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HERMES met +0.48% veranderd in het afgelopen uur, -1.33% in de afgelopen 24 uur en -10.96% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HERMES (HERMES) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 544.95K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 544.95K Circulerende voorraad 19.23M Totale voorraad 19,231,371.54556538

De huidige marktkapitalisatie van HERMES is $ 544.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HERMES is 19.23M, met een totale voorraad van 19231371.54556538. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 544.95K.