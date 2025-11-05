Dialectic USD Vault (DUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.004 24u laag $ 1.005 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 1.007 Laagste prijs $ 0.999002 Prijswijziging (1u) +0.00% Prijswijziging (1D) +0.01% Prijswijziging (7D) +0.03%

Dialectic USD Vault (DUSD) real-time prijs is $1.004. De afgelopen 24 uur werd er DUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.004 en een hoogtepunt van $ 1.005, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.007, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.999002 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DUSD met +0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.01% in de afgelopen 24 uur en +0.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dialectic USD Vault (DUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 49.77M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 49.77M Circulerende voorraad 49.56M Totale voorraad 49,563,610.41344612

De huidige marktkapitalisatie van Dialectic USD Vault is $ 49.77M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DUSD is 49.56M, met een totale voorraad van 49563610.41344612. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 49.77M.