De live XPIN Network prijs vandaag is 0.0041289 USD. Volg realtime XPIN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de XPIN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over XPIN

XPIN Prijsinformatie

Wat is XPIN

XPIN whitepaper

XPIN officiële website

XPIN tokenomie

XPIN Prijsvoorspelling

XPIN Geschiedenis

XPIN koopgids

XPIN-naar-Fiat valutaconversie

XPIN spot

XPIN USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

XPIN Network logo

XPIN Network koers(XPIN)

1 XPIN naar USD live prijs:

$0.0041289
$0.0041289$0.0041289
-26.29%1D
USD
XPIN Network (XPIN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:45:27 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0032692
$ 0.0032692$ 0.0032692
24u laag
$ 0.0061193
$ 0.0061193$ 0.0061193
24u hoog

$ 0.0032692
$ 0.0032692$ 0.0032692

$ 0.0061193
$ 0.0061193$ 0.0061193

$ 0.010038547477428971
$ 0.010038547477428971$ 0.010038547477428971

$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145

-1.85%

-26.29%

-43.24%

-43.24%

XPIN Network (XPIN) real-time prijs is $ 0.0041289. De afgelopen 24 uur werd er XPIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0032692 en een hoogtepunt van $ 0.0061193, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XPIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.010038547477428971, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000457316453478145 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XPIN met -1.85% veranderd in het afgelopen uur, -26.29% in de afgelopen 24 uur en -43.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

XPIN Network (XPIN) Marktinformatie

No.410

$ 67.46M
$ 67.46M$ 67.46M

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 412.89M
$ 412.89M$ 412.89M

16.34B
16.34B 16.34B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

16.33%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van XPIN Network is $ 67.46M, met een handelsvolume van $ 1.09M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XPIN is 16.34B, met een totale voorraad van 100000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 412.89M.

XPIN Network (XPIN) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van XPIN Network prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.001472647-26.29%
30 dagen$ +0.0031838+336.87%
60 dagen$ +0.0030045+267.20%
90 dagen$ +0.0039289+1,964.45%
XPIN Network prijswijziging vandaag

XPIN registreerde vandaag een verandering van $ -0.001472647 (-26.29%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

XPIN Network 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.0031838 (+336.87%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

XPIN Network 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,XPIN zien we een verandering van $ +0.0030045 (+267.20%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

XPIN Network 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.0039289 (+1,964.45%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van XPIN Network (XPIN) bekijken?

Bekijk nu de XPIN Networkprijsgeschiedenispagina.

Wat is XPIN Network (XPIN)?

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeXPIN Network investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van XPIN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over XPIN Network lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je XPIN Network aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

XPIN Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal XPIN Network (XPIN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je XPIN Network (XPIN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor XPIN Network te bekijken.

Bekijk nu de XPIN Network prijsvoorspelling !

XPIN Network (XPIN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van XPIN Network (XPIN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van XPIN token !

Hoe koop je XPIN Network (XPIN)?

Op zoek naar Hoe koop je XPIN Network? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt XPIN Network gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

XPIN naar lokale valuta's

1 XPIN Network(XPIN) naar VND
108.6520035
1 XPIN Network(XPIN) naar AUD
A$0.006358506
1 XPIN Network(XPIN) naar GBP
0.003137964
1 XPIN Network(XPIN) naar EUR
0.003592143
1 XPIN Network(XPIN) naar USD
$0.0041289
1 XPIN Network(XPIN) naar MYR
RM0.017300091
1 XPIN Network(XPIN) naar TRY
0.17382669
1 XPIN Network(XPIN) naar JPY
¥0.6317217
1 XPIN Network(XPIN) naar ARS
ARS$6.018780108
1 XPIN Network(XPIN) naar RUB
0.335762148
1 XPIN Network(XPIN) naar INR
0.366068274
1 XPIN Network(XPIN) naar IDR
Rp68.814972474
1 XPIN Network(XPIN) naar PHP
0.243027054
1 XPIN Network(XPIN) naar EGP
￡E.0.195751149
1 XPIN Network(XPIN) naar BRL
R$0.02229606
1 XPIN Network(XPIN) naar CAD
C$0.005821749
1 XPIN Network(XPIN) naar BDT
0.50331291
1 XPIN Network(XPIN) naar NGN
5.9580027
1 XPIN Network(XPIN) naar COP
$15.9416829
1 XPIN Network(XPIN) naar ZAR
R.0.072173172
1 XPIN Network(XPIN) naar UAH
0.173744112
1 XPIN Network(XPIN) naar TZS
T.Sh.10.1447073
1 XPIN Network(XPIN) naar VES
Bs0.9207447
1 XPIN Network(XPIN) naar CLP
$3.9059394
1 XPIN Network(XPIN) naar PKR
Rs1.167322608
1 XPIN Network(XPIN) naar KZT
2.16395649
1 XPIN Network(XPIN) naar THB
฿0.134354406
1 XPIN Network(XPIN) naar TWD
NT$0.127665588
1 XPIN Network(XPIN) naar AED
د.إ0.015153063
1 XPIN Network(XPIN) naar CHF
Fr0.003344409
1 XPIN Network(XPIN) naar HKD
HK$0.032081553
1 XPIN Network(XPIN) naar AMD
֏1.579510695
1 XPIN Network(XPIN) naar MAD
.د.م0.038440059
1 XPIN Network(XPIN) naar MXN
$0.077086563
1 XPIN Network(XPIN) naar SAR
ريال0.015483375
1 XPIN Network(XPIN) naar ETB
Br0.631515255
1 XPIN Network(XPIN) naar KES
KSh0.533412591
1 XPIN Network(XPIN) naar JOD
د.أ0.0029273901
1 XPIN Network(XPIN) naar PLN
0.01527693
1 XPIN Network(XPIN) naar RON
лв0.018249738
1 XPIN Network(XPIN) naar SEK
kr0.039554862
1 XPIN Network(XPIN) naar BGN
лв0.00701913
1 XPIN Network(XPIN) naar HUF
Ft1.393462461
1 XPIN Network(XPIN) naar CZK
0.08753268
1 XPIN Network(XPIN) naar KWD
د.ك0.0012675723
1 XPIN Network(XPIN) naar ILS
0.013501503
1 XPIN Network(XPIN) naar BOB
Bs0.028530699
1 XPIN Network(XPIN) naar AZN
0.00701913
1 XPIN Network(XPIN) naar TJS
SM0.038068458
1 XPIN Network(XPIN) naar GEL
0.011230608
1 XPIN Network(XPIN) naar AOA
Kz3.76720836
1 XPIN Network(XPIN) naar BHD
.د.ب0.0015565953
1 XPIN Network(XPIN) naar BMD
$0.0041289
1 XPIN Network(XPIN) naar DKK
kr0.026796561
1 XPIN Network(XPIN) naar HNL
L0.108755226
1 XPIN Network(XPIN) naar MUR
0.190011978
1 XPIN Network(XPIN) naar NAD
$0.071801571
1 XPIN Network(XPIN) naar NOK
kr0.042238647
1 XPIN Network(XPIN) naar NZD
$0.007308153
1 XPIN Network(XPIN) naar PAB
B/.0.0041289
1 XPIN Network(XPIN) naar PGK
K0.017547825
1 XPIN Network(XPIN) naar QAR
ر.ق0.015029196
1 XPIN Network(XPIN) naar RSD
дин.0.421395534
1 XPIN Network(XPIN) naar UZS
soʻm49.153563564
1 XPIN Network(XPIN) naar ALL
L0.347281779
1 XPIN Network(XPIN) naar ANG
ƒ0.007390731
1 XPIN Network(XPIN) naar AWG
ƒ0.007390731
1 XPIN Network(XPIN) naar BBD
$0.0082578
1 XPIN Network(XPIN) naar BAM
KM0.00701913
1 XPIN Network(XPIN) naar BIF
Fr12.1761261
1 XPIN Network(XPIN) naar BND
$0.00536757
1 XPIN Network(XPIN) naar BSD
$0.0041289
1 XPIN Network(XPIN) naar JMD
$0.662812317
1 XPIN Network(XPIN) naar KHR
16.581910134
1 XPIN Network(XPIN) naar KMF
Fr1.7589114
1 XPIN Network(XPIN) naar LAK
89.758693857
1 XPIN Network(XPIN) naar LKR
රු1.258406142
1 XPIN Network(XPIN) naar MDL
L0.070728057
1 XPIN Network(XPIN) naar MGA
Ar18.59863005
1 XPIN Network(XPIN) naar MOP
P0.0330312
1 XPIN Network(XPIN) naar MVR
0.06358506
1 XPIN Network(XPIN) naar MWK
MK7.168224579
1 XPIN Network(XPIN) naar MZN
MT0.264043155
1 XPIN Network(XPIN) naar NPR
रु0.585725754
1 XPIN Network(XPIN) naar PYG
29.2821588
1 XPIN Network(XPIN) naar RWF
Fr5.9910339
1 XPIN Network(XPIN) naar SBD
$0.033980847
1 XPIN Network(XPIN) naar SCR
0.055533705
1 XPIN Network(XPIN) naar SRD
$0.15896265
1 XPIN Network(XPIN) naar SVC
$0.036127875
1 XPIN Network(XPIN) naar SZL
L0.07184286
1 XPIN Network(XPIN) naar TMT
m0.014492439
1 XPIN Network(XPIN) naar TND
د.ت0.0121307082
1 XPIN Network(XPIN) naar TTD
$0.027993942
1 XPIN Network(XPIN) naar UGX
Sh14.3850876
1 XPIN Network(XPIN) naar XAF
Fr2.3576019
1 XPIN Network(XPIN) naar XCD
$0.01114803
1 XPIN Network(XPIN) naar XOF
Fr2.3576019
1 XPIN Network(XPIN) naar XPF
Fr0.4252767
1 XPIN Network(XPIN) naar BWP
P0.05574015
1 XPIN Network(XPIN) naar BZD
$0.008299089
1 XPIN Network(XPIN) naar CVE
$0.396911157
1 XPIN Network(XPIN) naar DJF
Fr0.7308153
1 XPIN Network(XPIN) naar DOP
$0.265323114
1 XPIN Network(XPIN) naar DZD
د.ج0.540266565
1 XPIN Network(XPIN) naar FJD
$0.009413892
1 XPIN Network(XPIN) naar GNF
Fr35.9007855
1 XPIN Network(XPIN) naar GTQ
Q0.031627374
1 XPIN Network(XPIN) naar GYD
$0.86376588
1 XPIN Network(XPIN) naar ISK
kr0.5202414

XPIN Network bron

Voor een beter begrip van XPIN Network kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van XPIN Network
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over XPIN Network

Hoeveel is XPIN Network (XPIN) vandaag waard?
De live XPIN prijs in USD is 0.0041289 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige XPIN naar USD prijs?
De huidige prijs van XPIN naar USD is $ 0.0041289. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van XPIN Network?
De marktkapitalisatie van XPIN is $ 67.46M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van XPIN?
De circulerende voorraad van XPIN is 16.34B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van XPIN?
XPIN bereikte een ATH-prijs van 0.010038547477428971 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van XPIN?
XPIN zag een ATL-prijs van 0.000457316453478145 USD.
Wat is het handelsvolume van XPIN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van XPIN is $ 1.09M USD.
Zal XPIN dit jaar hoger gaan?
XPIN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de XPIN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:45:27 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

