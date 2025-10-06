De live PUBLIC prijs vandaag is 0.03181 USD. Volg realtime PUBLIC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PUBLIC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live PUBLIC prijs vandaag is 0.03181 USD. Volg realtime PUBLIC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PUBLIC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PUBLIC

PUBLIC Prijsinformatie

PUBLIC whitepaper

PUBLIC officiële website

PUBLIC tokenomie

PUBLIC Prijsvoorspelling

PUBLIC Geschiedenis

PUBLIC koopgids

PUBLIC-naar-Fiat valutaconversie

PUBLIC spot

PUBLIC USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

PUBLIC logo

PUBLIC koers(PUBLIC)

1 PUBLIC naar USD live prijs:

$0.03181
$0.03181$0.03181
-0.62%1D
USD
PUBLIC (PUBLIC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-19 07:08:20 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141
24u laag
$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217
24u hoog

$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141

$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217

--
----

--
----

+0.72%

-0.62%

-6.94%

-6.94%

PUBLIC (PUBLIC) real-time prijs is $ 0.03181. De afgelopen 24 uur werd er PUBLIC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03141 en een hoogtepunt van $ 0.03217, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PUBLIC hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PUBLIC met +0.72% veranderd in het afgelopen uur, -0.62% in de afgelopen 24 uur en -6.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PUBLIC (PUBLIC) Marktinformatie

--
----

$ 60.91K
$ 60.91K$ 60.91K

$ 31.81M
$ 31.81M$ 31.81M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NEAR

De huidige marktkapitalisatie van PUBLIC is --, met een handelsvolume van $ 60.91K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PUBLIC is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 31.81M.

PUBLIC (PUBLIC) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van PUBLIC prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0001985-0.62%
30 dagen$ -0.04008-55.76%
60 dagen$ -0.02662-45.56%
90 dagen$ +0.01181+59.05%
PUBLIC prijswijziging vandaag

PUBLIC registreerde vandaag een verandering van $ -0.0001985 (-0.62%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

PUBLIC 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.04008 (-55.76%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

PUBLIC 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,PUBLIC zien we een verandering van $ -0.02662 (-45.56%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

PUBLIC 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.01181 (+59.05%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van PUBLIC (PUBLIC) bekijken?

Bekijk nu de PUBLICprijsgeschiedenispagina.

Wat is PUBLIC (PUBLIC)?

PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.

PUBLIC is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jePUBLIC investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van PUBLIC staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over PUBLIC lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je PUBLIC aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

PUBLIC Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PUBLIC (PUBLIC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PUBLIC (PUBLIC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PUBLIC te bekijken.

Bekijk nu de PUBLIC prijsvoorspelling !

PUBLIC (PUBLIC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PUBLIC (PUBLIC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PUBLIC token !

Hoe koop je PUBLIC (PUBLIC)?

Op zoek naar Hoe koop je PUBLIC? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt PUBLIC gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

PUBLIC naar lokale valuta's

1 PUBLIC(PUBLIC) naar VND
837.08015
1 PUBLIC(PUBLIC) naar AUD
A$0.0486693
1 PUBLIC(PUBLIC) naar GBP
0.0235394
1 PUBLIC(PUBLIC) naar EUR
0.0270385
1 PUBLIC(PUBLIC) naar USD
$0.03181
1 PUBLIC(PUBLIC) naar MYR
RM0.1342382
1 PUBLIC(PUBLIC) naar TRY
1.3318847
1 PUBLIC(PUBLIC) naar JPY
¥4.7715
1 PUBLIC(PUBLIC) naar ARS
ARS$46.302636
1 PUBLIC(PUBLIC) naar RUB
2.5785186
1 PUBLIC(PUBLIC) naar INR
2.7999162
1 PUBLIC(PUBLIC) naar IDR
Rp530.1664546
1 PUBLIC(PUBLIC) naar PHP
1.8487972
1 PUBLIC(PUBLIC) naar EGP
￡E.1.5135198
1 PUBLIC(PUBLIC) naar BRL
R$0.171774
1 PUBLIC(PUBLIC) naar CAD
C$0.044534
1 PUBLIC(PUBLIC) naar BDT
3.8862277
1 PUBLIC(PUBLIC) naar NGN
46.7791498
1 PUBLIC(PUBLIC) naar COP
$122.81841
1 PUBLIC(PUBLIC) naar ZAR
R.0.5522216
1 PUBLIC(PUBLIC) naar UAH
1.3315666
1 PUBLIC(PUBLIC) naar TZS
T.Sh.78.3496205
1 PUBLIC(PUBLIC) naar VES
Bs6.39381
1 PUBLIC(PUBLIC) naar CLP
$30.41036
1 PUBLIC(PUBLIC) naar PKR
Rs9.0314952
1 PUBLIC(PUBLIC) naar KZT
17.1665846
1 PUBLIC(PUBLIC) naar THB
฿1.0382784
1 PUBLIC(PUBLIC) naar TWD
NT$0.9743403
1 PUBLIC(PUBLIC) naar AED
د.إ0.1167427
1 PUBLIC(PUBLIC) naar CHF
Fr0.0251299
1 PUBLIC(PUBLIC) naar HKD
HK$0.2471637
1 PUBLIC(PUBLIC) naar AMD
֏12.253212
1 PUBLIC(PUBLIC) naar MAD
.د.م0.2916977
1 PUBLIC(PUBLIC) naar MXN
$0.5843497
1 PUBLIC(PUBLIC) naar SAR
ريال0.1192875
1 PUBLIC(PUBLIC) naar ETB
Br4.717423
1 PUBLIC(PUBLIC) naar KES
KSh4.1209855
1 PUBLIC(PUBLIC) naar JOD
د.أ0.02255329
1 PUBLIC(PUBLIC) naar PLN
0.1157884
1 PUBLIC(PUBLIC) naar RON
лв0.1386916
1 PUBLIC(PUBLIC) naar SEK
kr0.2999683
1 PUBLIC(PUBLIC) naar BGN
лв0.0531227
1 PUBLIC(PUBLIC) naar HUF
Ft10.6280391
1 PUBLIC(PUBLIC) naar CZK
0.6629204
1 PUBLIC(PUBLIC) naar KWD
د.ك0.00970205
1 PUBLIC(PUBLIC) naar ILS
0.104973
1 PUBLIC(PUBLIC) naar BOB
Bs0.2204433
1 PUBLIC(PUBLIC) naar AZN
0.054077
1 PUBLIC(PUBLIC) naar TJS
SM0.2942425
1 PUBLIC(PUBLIC) naar GEL
0.085887
1 PUBLIC(PUBLIC) naar AOA
Kz29.1567279
1 PUBLIC(PUBLIC) naar BHD
.د.ب0.01196056
1 PUBLIC(PUBLIC) naar BMD
$0.03181
1 PUBLIC(PUBLIC) naar DKK
kr0.203584
1 PUBLIC(PUBLIC) naar HNL
L0.8378754
1 PUBLIC(PUBLIC) naar MUR
1.4324043
1 PUBLIC(PUBLIC) naar NAD
$0.5563569
1 PUBLIC(PUBLIC) naar NOK
kr0.3200086
1 PUBLIC(PUBLIC) naar NZD
$0.0553494
1 PUBLIC(PUBLIC) naar PAB
B/.0.03181
1 PUBLIC(PUBLIC) naar PGK
K0.1358287
1 PUBLIC(PUBLIC) naar QAR
ر.ق0.1161065
1 PUBLIC(PUBLIC) naar RSD
дин.3.1962688
1 PUBLIC(PUBLIC) naar UZS
soʻm387.9267672
1 PUBLIC(PUBLIC) naar ALL
L2.6373671
1 PUBLIC(PUBLIC) naar ANG
ƒ0.0569399
1 PUBLIC(PUBLIC) naar AWG
ƒ0.057258
1 PUBLIC(PUBLIC) naar BBD
$0.06362
1 PUBLIC(PUBLIC) naar BAM
KM0.0531227
1 PUBLIC(PUBLIC) naar BIF
Fr94.09398
1 PUBLIC(PUBLIC) naar BND
$0.0410349
1 PUBLIC(PUBLIC) naar BSD
$0.03181
1 PUBLIC(PUBLIC) naar JMD
$5.1280901
1 PUBLIC(PUBLIC) naar KHR
128.2658725
1 PUBLIC(PUBLIC) naar KMF
Fr13.42382
1 PUBLIC(PUBLIC) naar LAK
691.5217253
1 PUBLIC(PUBLIC) naar LKR
රු9.6597427
1 PUBLIC(PUBLIC) naar MDL
L0.5379071
1 PUBLIC(PUBLIC) naar MGA
Ar142.0087468
1 PUBLIC(PUBLIC) naar MOP
P0.2551162
1 PUBLIC(PUBLIC) naar MVR
0.486693
1 PUBLIC(PUBLIC) naar MWK
MK55.3217253
1 PUBLIC(PUBLIC) naar MZN
MT2.0329771
1 PUBLIC(PUBLIC) naar NPR
रु4.4934806
1 PUBLIC(PUBLIC) naar PYG
227.18702
1 PUBLIC(PUBLIC) naar RWF
Fr46.28355
1 PUBLIC(PUBLIC) naar SBD
$0.2617963
1 PUBLIC(PUBLIC) naar SCR
0.4424771
1 PUBLIC(PUBLIC) naar SRD
$1.2536321
1 PUBLIC(PUBLIC) naar SVC
$0.2789737
1 PUBLIC(PUBLIC) naar SZL
L0.5560388
1 PUBLIC(PUBLIC) naar TMT
m0.111335
1 PUBLIC(PUBLIC) naar TND
د.ت0.09313968
1 PUBLIC(PUBLIC) naar TTD
$0.216308
1 PUBLIC(PUBLIC) naar UGX
Sh111.20776
1 PUBLIC(PUBLIC) naar XAF
Fr17.87722
1 PUBLIC(PUBLIC) naar XCD
$0.085887
1 PUBLIC(PUBLIC) naar XOF
Fr17.87722
1 PUBLIC(PUBLIC) naar XPF
Fr3.24462
1 PUBLIC(PUBLIC) naar BWP
P0.4275264
1 PUBLIC(PUBLIC) naar BZD
$0.0639381
1 PUBLIC(PUBLIC) naar CVE
$3.009226
1 PUBLIC(PUBLIC) naar DJF
Fr5.66218
1 PUBLIC(PUBLIC) naar DOP
$2.0142092
1 PUBLIC(PUBLIC) naar DZD
د.ج4.1228941
1 PUBLIC(PUBLIC) naar FJD
$0.0722087
1 PUBLIC(PUBLIC) naar GNF
Fr276.58795
1 PUBLIC(PUBLIC) naar GTQ
Q0.2443008
1 PUBLIC(PUBLIC) naar GYD
$6.6740561
1 PUBLIC(PUBLIC) naar ISK
kr3.84901

PUBLIC bron

Voor een beter begrip van PUBLIC kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van PUBLIC
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over PUBLIC

Hoeveel is PUBLIC (PUBLIC) vandaag waard?
De live PUBLIC prijs in USD is 0.03181 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PUBLIC naar USD prijs?
De huidige prijs van PUBLIC naar USD is $ 0.03181. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PUBLIC?
De marktkapitalisatie van PUBLIC is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PUBLIC?
De circulerende voorraad van PUBLIC is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PUBLIC?
PUBLIC bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PUBLIC?
PUBLIC zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van PUBLIC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PUBLIC is $ 60.91K USD.
Zal PUBLIC dit jaar hoger gaan?
PUBLIC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PUBLIC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-19 07:08:20 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-18 16:36:53Industrie-updates
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Industrie-updates
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Industrie-updates
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Industrie-updates
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Industrie-updates
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Industrie-updates
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

PUBLIC-naar-USD calculator

Bedrag

PUBLIC
PUBLIC
USD
USD

1 PUBLIC = 0.03181 USD

Handel in PUBLIC

PUBLIC/USDT
$0.03181
$0.03181$0.03181
-0.59%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures