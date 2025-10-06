BeursDEX+
De live Giggle Fund prijs vandaag is 129.24 USD. Volg realtime GIGGLE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GIGGLE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Giggle Fund koers(GIGGLE)

1 GIGGLE naar USD live prijs:

$129.45
+57.34%1D
USD
Giggle Fund (GIGGLE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:19:42 (UTC+8)

Giggle Fund (GIGGLE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 69.81
24u laag
$ 143.21
24u hoog

$ 69.81
$ 143.21
$ 281.147303020201
$ 0.002154581463322289
+2.57%

+57.34%

-10.62%

-10.62%

Giggle Fund (GIGGLE) real-time prijs is $ 129.24. De afgelopen 24 uur werd er GIGGLE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 69.81 en een hoogtepunt van $ 143.21, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GIGGLE hoogste prijs aller tijden is $ 281.147303020201, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.002154581463322289 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GIGGLE met +2.57% veranderd in het afgelopen uur, +57.34% in de afgelopen 24 uur en -10.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Giggle Fund (GIGGLE) Marktinformatie

No.302

$ 129.24M
$ 15.63M
$ 129.24M
1.00M
1,000,000
1,000,000
100.00%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Giggle Fund is $ 129.24M, met een handelsvolume van $ 15.63M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GIGGLE is 1.00M, met een totale voorraad van 1000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 129.24M.

Giggle Fund (GIGGLE) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Giggle Fund prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +47.1759+57.34%
30 dagen$ +24.58+23.48%
60 dagen$ +114.24+761.60%
90 dagen$ +114.24+761.60%
Giggle Fund prijswijziging vandaag

GIGGLE registreerde vandaag een verandering van $ +47.1759 (+57.34%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Giggle Fund 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +24.58 (+23.48%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Giggle Fund 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,GIGGLE zien we een verandering van $ +114.24 (+761.60%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Giggle Fund 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +114.24 (+761.60%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Giggle Fund (GIGGLE) bekijken?

Bekijk nu de Giggle Fundprijsgeschiedenispagina.

Wat is Giggle Fund (GIGGLE)?

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

Giggle Fund is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeGiggle Fund investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van GIGGLE staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Giggle Fund lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Giggle Fund aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Giggle Fund Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Giggle Fund (GIGGLE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Giggle Fund (GIGGLE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Giggle Fund te bekijken.

Bekijk nu de Giggle Fund prijsvoorspelling !

Giggle Fund (GIGGLE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Giggle Fund (GIGGLE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GIGGLE token !

Hoe koop je Giggle Fund (GIGGLE)?

Op zoek naar Hoe koop je Giggle Fund? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Giggle Fund gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

GIGGLE naar lokale valuta's

1 Giggle Fund(GIGGLE) naar VND
3,400,950.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar AUD
A$199.0296
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar GBP
98.2224
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar EUR
112.4388
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar USD
$129.24
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar MYR
RM541.5156
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar TRY
5,441.004
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar JPY
¥19,773.72
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar ARS
ARS$188,395.7328
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar RUB
10,500.75
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar INR
11,454.5412
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar IDR
Rp2,153,999.1384
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar PHP
7,607.0664
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar EGP
￡E.6,125.976
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar BRL
R$697.896
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar CAD
C$182.2284
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar BDT
15,754.356
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar NGN
186,493.32
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar COP
$498,995.64
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar ZAR
R.2,259.1152
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar UAH
5,438.4192
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar TZS
T.Sh.317,542.68
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar VES
Bs28,820.52
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar CLP
$122,261.04
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar PKR
Rs36,538.7328
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar KZT
67,734.684
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar THB
฿4,204.1772
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar TWD
NT$3,994.8084
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar AED
د.إ474.3108
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar CHF
Fr104.6844
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar HKD
HK$1,004.1948
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar AMD
֏49,440.762
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar MAD
.د.م1,203.2244
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar MXN
$2,412.9108
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar SAR
ريال484.65
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar ETB
Br19,767.258
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar KES
KSh16,696.5156
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar JOD
د.أ91.63116
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar PLN
478.188
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar RON
лв571.2408
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar SEK
kr1,238.1192
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar BGN
лв219.708
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar HUF
Ft43,617.2076
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar CZK
2,741.1804
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar KWD
د.ك39.67668
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar ILS
422.6148
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar BOB
Bs893.0484
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar AZN
219.708
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar TJS
SM1,191.5928
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar GEL
351.5328
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar AOA
Kz117,918.576
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar BHD
.د.ب48.72348
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar BMD
$129.24
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar DKK
kr840.06
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar HNL
L3,404.1816
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar MUR
5,947.6248
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar NAD
$2,247.4836
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar NOK
kr1,320.8328
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar NZD
$228.7548
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar PAB
B/.129.24
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar PGK
K549.27
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar QAR
ر.ق470.4336
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar RSD
дин.13,191.5268
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar UZS
soʻm1,538,571.1824
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar ALL
L10,870.3764
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar ANG
ƒ231.3396
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar AWG
ƒ231.3396
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar BBD
$258.48
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar BAM
KM219.708
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar BIF
Fr381,128.76
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar BND
$168.012
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar BSD
$129.24
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar JMD
$20,746.8972
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar KHR
519,035.5944
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar KMF
Fr55,056.24
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar LAK
2,809,565.1612
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar LKR
රු39,389.7672
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar MDL
L2,213.8812
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar MGA
Ar582,161.58
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar MOP
P1,033.92
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar MVR
1,990.296
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar MWK
MK224,374.8564
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar MZN
MT8,264.898
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar NPR
रु18,333.9864
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar PYG
916,570.08
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar RWF
Fr187,527.24
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar SBD
$1,063.6452
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar SCR
1,738.278
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar SRD
$4,975.74
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar SVC
$1,130.85
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar SZL
L2,248.776
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar TMT
m453.6324
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar TND
د.ت379.70712
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar TTD
$876.2472
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar UGX
Sh450,272.16
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar XAF
Fr73,796.04
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar XCD
$348.948
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar XOF
Fr73,796.04
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar XPF
Fr13,311.72
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar BWP
P1,744.74
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar BZD
$259.7724
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar CVE
$12,423.8412
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar DJF
Fr22,875.48
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar DOP
$8,304.9624
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar DZD
د.ج16,900.7148
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar FJD
$294.6672
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar GNF
Fr1,123,741.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar GTQ
Q989.9784
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar GYD
$27,037.008
1 Giggle Fund(GIGGLE) naar ISK
kr16,413.48

Voor een beter begrip van Giggle Fund kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Giggle Fund
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Giggle Fund

Hoeveel is Giggle Fund (GIGGLE) vandaag waard?
De live GIGGLE prijs in USD is 129.24 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GIGGLE naar USD prijs?
De huidige prijs van GIGGLE naar USD is $ 129.24. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Giggle Fund?
De marktkapitalisatie van GIGGLE is $ 129.24M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GIGGLE?
De circulerende voorraad van GIGGLE is 1.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GIGGLE?
GIGGLE bereikte een ATH-prijs van 281.147303020201 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GIGGLE?
GIGGLE zag een ATL-prijs van 0.002154581463322289 USD.
Wat is het handelsvolume van GIGGLE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GIGGLE is $ 15.63M USD.
Zal GIGGLE dit jaar hoger gaan?
GIGGLE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GIGGLE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:19:42 (UTC+8)

Giggle Fund (GIGGLE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

