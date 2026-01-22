Clippy prijs vandaag

De live Clippy (CLIPPY) koers van vandaag is $ 0.001129, met een 125.80% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige CLIPPY naar USD omrekenkoers is $ 0.001129 per CLIPPY.

Clippy staat momenteel op #3786 op basis van marktkapitalisatie op $ 0.00, met een circulerend aanbod van 0.00 CLIPPY. De afgelopen 24 uur handelde CLIPPY tussen $ 0.0005 (laag) en $ 0.001793 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op $ 0.002493578943262639, terwijl de laagste prijs aller tijden op $ 0.00005534295151714 staat.

In prestaties op de korte termijn, bewoog CLIPPY in het laatste uur +0.80% en +125.80% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume $ 38.33K.

Clippy (CLIPPY) Marktinformatie

Positie No.3786 Marktkapitalisatie $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24u) $ 38.33K$ 38.33K $ 38.33K Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Circulerende voorraad 0.00 0.00 0.00 Maximale voorraad 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Totale voorraad 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Circulatiesnelheid 0.00% Publieke blockchain SOL

De huidige marktkapitalisatie van Clippy is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 38.33K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CLIPPY is 0.00, met een totale voorraad van 999999890. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.13M.