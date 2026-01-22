De live Clippy prijs vandaag is 0.001129 USD.CLIPPY marktkapitalisaite is 0 USD. Volg realtime CLIPPY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer!De live Clippy prijs vandaag is 0.001129 USD.CLIPPY marktkapitalisaite is 0 USD. Volg realtime CLIPPY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer!
De live Clippy (CLIPPY) koers van vandaag is $ 0.001129, met een 125.80% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige CLIPPY naar USD omrekenkoers is $ 0.001129 per CLIPPY.
Clippy staat momenteel op #3786 op basis van marktkapitalisatie op $ 0.00, met een circulerend aanbod van 0.00 CLIPPY. De afgelopen 24 uur handelde CLIPPY tussen $ 0.0005 (laag) en $ 0.001793 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op $ 0.002493578943262639, terwijl de laagste prijs aller tijden op $ 0.00005534295151714 staat.
In prestaties op de korte termijn, bewoog CLIPPY in het laatste uur +0.80% en +125.80% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume $ 38.33K.
Clippy (CLIPPY) Marktinformatie
De huidige marktkapitalisatie van Clippy is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 38.33K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CLIPPY is 0.00, met een totale voorraad van 999999890. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.13M.
Clippy Prijsgeschiedenis USD
Clippy (CLIPPY) Prijsgeschiedenis USD
Blijf op de hoogte van Clippy prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:
Periode
Wijzigen (USD)
Wijzigen (%)
Vandaag
$ +0.000629
+125.80%
30 dagen
$ +0.000629
+125.80%
60 dagen
$ +0.000629
+125.80%
90 dagen
$ +0.000629
+125.80%
Clippy prijswijziging vandaag
CLIPPY registreerde vandaag een verandering van $ +0.000629 (+125.80%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.
Clippy 30-daags prijswijziging
De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.000629 (+125.80%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.
Clippy 60-daags prijswijziging
Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,CLIPPY zien we een verandering van $ +0.000629 (+125.80%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.
Clippy 90-daags prijswijziging
Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.000629 (+125.80%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.
Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Clippy (CLIPPY) bekijken?
Met AI-gestuurde inzichten worden de laatste Clippy prijsbewegingen, trends in handelsvolumes en marktsentimentindicatoren geanalyseerd. Zo krijg je realtime updates waarmee je handelskansen kunt identificeren en weloverwogen beslissingen kunt nemen.
Welke factoren beïnvloeden Clippy prijzen?
Verschillende belangrijke factoren beïnvloeden de prijzen van Clippy (CLIPPY)-tokens:
1. Marktgevoel en buzz op sociale media rondom de meme-munt 2. Handelsvolume en liquiditeit op beurzen 3. Betrokkenheid van de community en groei van het aantal houders 4. Algemene trends in de cryptocurrency-markt en prestaties van Bitcoin 5. Aangekondigde ontwikkelingen of partnerschappen op het gebied van gebruiksgemak 6. Bewegingen van whale-beleggers en grote transacties 7. Noteringen op beurzen en toegankelijkheid 8. Reguleringsnieuws dat meme-tokens beïnvloedt 9. Beoordelingen of vermeldingen door influencers 10. Aanboddynamiek en wijzigingen in de tokenomics
Waarom willen mensen vandaag de prijs van Clippy weten?
Mensen willen vandaag de prijs van Clippy (CLIPPY) weten om verschillende redenen: handelsbeslissingen, portefeuillevolging, marktsentimentanalyse, potentiële beleggingskansen en het blijven up-to-date zijn over de volatiliteit van deze meme-token. Realtime prijzen helpen handelaren om in- en uitstappen effectief te timen.
Prijsvoorspelling voor Clippy
Clippy (CLIPPY) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 4 jaar)
Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor CLIPPY in 2030 een prijs van $ -- voorspeld met een groei van 0.00%.
Clippy (CLIPPY) prijsvoorspelling voor 2040 (over 14 jaar)
In 2040 zou de prijs van Clippy potentieel een groei van 0.00% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ -- kunnen bereiken.
Als de waarde van Clippy jaarlijks met 5% zou groeien, zou deze naar schatting rond de -- in 2027 zijn, -- in 2030, -- in 2035 en -- in 2040. Deze cijfers illustreren een scenario van gestage, samengestelde groei, hoewel de werkelijke toekomstige prijzen afhankelijk zullen zijn van marktacceptatie, regelgevingsontwikkelingen en macro-economische omstandigheden. Hieronder vindt je de volledige prognosetabel met een gedetailleerde analyse van de potentiële Clippy prijzen en het verwachte rendement per jaar.
Hoeveel is Clippy vandaag?
De Clippy prijs vandaag is $ 0.001129. Bekijk onze Prijsgeschiedenis om de prijsgeschiedenis van vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen te bekijken.
Is Clippy nog steeds een goede investering?
Clippy blijft een actief verhandelde cryptocurrency met voortdurende marktdeelname en ecosysteemontwikkeling. Investeringen in CLIPPY crypto zijn echter inherent volatiel en moeten aansluiten bij je persoonlijke risicobereidheid. Voer altijd onafhankelijk onderzoek uit (DYOR) en houd rekening met de marktomstandigheden voordat je financiële beslissingen neemt en investeert.
Wat is het dagelijkse handelsvolume van Clippy?
Clippy met een waarde van -- werd verhandeld op MEXC in de afgelopen 24 uur.
Wat is de huidige prijs van Clippy?
De actuele CLIPPY prijs wordt in realtime bijgewerkt op basis van de wereldwijde handelsactiviteit op belangrijke beurzen, waaronder MEXC. Marktprijzen fluctueren voortdurend als gevolg van veranderingen in liquiditeit, handelsvolume en algemeen sentiment. Om de meest recente Clippy prijs in je voorkeursvaluta te bekijken, ga je naar CLIPPY Prijs voor meer informatie.
Wat beïnvloedt de Clippy prijs?
De CLIPPY prijs wordt beïnvloed door verschillende belangrijke factoren, waaronder het algemene marktsentiment, het handelsvolume, technologische ontwikkelingen en trends in de acceptatie door gebruikers. Bredere macro-economische omstandigheden, zoals veranderingen in de rente, liquiditeitscycli en regelgevingssignalen, spelen ook een belangrijke rol bij de prijsbeweging.
Wil je op de hoogte blijven van actuele marktveranderingen en projectupdates? Ga dan naar MEXC News voor de nieuwste analyses en crypto-inzichten.
Welk token heeft het hoogste handelsvolume op MEXC?
Hieronder vindt je de huidige meest verhandelde tokens op MEXC, gemeten naar handelsvolume over 24 uur. Prijzen en prestaties worden voortdurend bijgewerkt op basis van actuele marktgegevens.
Populairste token
Prijs
Wijziging
BTC
89,673.97
+0.75%
ETH
2,950.8
+0.29%
SOL
128.8
+1.08%
XMR
516.77
+1.43%
RIVER
58.1625
+3.11%
Zal de Clippy prijs dit jaar stijgen?
De Clippy prijs kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en de ontwikkelingen in de projecten. Bekijk Clippy (CLIPPY) prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2026-01-23 03:48:50 (UTC+8)
