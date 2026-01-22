BeursDEX+
De live Clippy prijs vandaag is 0.001129 USD.CLIPPY marktkapitalisaite is 0 USD. Volg realtime CLIPPY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer!De live Clippy prijs vandaag is 0.001129 USD.CLIPPY marktkapitalisaite is 0 USD. Volg realtime CLIPPY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer!

Clippy logo

Clippy koers(CLIPPY)

1 CLIPPY naar USD live prijs:

$0.001129
+125.80%1D
USD
Clippy (CLIPPY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2026-01-23 03:48:50 (UTC+8)

Clippy prijs vandaag

De live Clippy (CLIPPY) koers van vandaag is $ 0.001129, met een 125.80% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige CLIPPY naar USD omrekenkoers is $ 0.001129 per CLIPPY.

Clippy staat momenteel op #3786 op basis van marktkapitalisatie op $ 0.00, met een circulerend aanbod van 0.00 CLIPPY. De afgelopen 24 uur handelde CLIPPY tussen $ 0.0005 (laag) en $ 0.001793 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op $ 0.002493578943262639, terwijl de laagste prijs aller tijden op $ 0.00005534295151714 staat.

In prestaties op de korte termijn, bewoog CLIPPY in het laatste uur +0.80% en +125.80% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume $ 38.33K.

Clippy (CLIPPY) Marktinformatie

No.3786

$ 0.00
$ 38.33K
$ 1.13M
0.00
999,999,890
999,999,890
0.00%

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Clippy is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 38.33K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CLIPPY is 0.00, met een totale voorraad van 999999890. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.13M.

Clippy Prijsgeschiedenis USD

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0005
24u laag
$ 0.001793
24u hoog

$ 0.0005
$ 0.001793
$ 0.002493578943262639
$ 0.00005534295151714
+0.80%

+125.80%

+125.80%

+125.80%

Clippy (CLIPPY) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Clippy prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.000629+125.80%
30 dagen$ +0.000629+125.80%
60 dagen$ +0.000629+125.80%
90 dagen$ +0.000629+125.80%
Clippy prijswijziging vandaag

CLIPPY registreerde vandaag een verandering van $ +0.000629 (+125.80%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Clippy 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.000629 (+125.80%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Clippy 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,CLIPPY zien we een verandering van $ +0.000629 (+125.80%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Clippy 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.000629 (+125.80%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Clippy (CLIPPY) bekijken?

Bekijk nu de Clippyprijsgeschiedenispagina.

AI-analyse voor Clippy

Met AI-gestuurde inzichten worden de laatste Clippy prijsbewegingen, trends in handelsvolumes en marktsentimentindicatoren geanalyseerd. Zo krijg je realtime updates waarmee je handelskansen kunt identificeren en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Welke factoren beïnvloeden Clippy prijzen?

Verschillende belangrijke factoren beïnvloeden de prijzen van Clippy (CLIPPY)-tokens:

1. Marktgevoel en buzz op sociale media rondom de meme-munt
2. Handelsvolume en liquiditeit op beurzen
3. Betrokkenheid van de community en groei van het aantal houders
4. Algemene trends in de cryptocurrency-markt en prestaties van Bitcoin
5. Aangekondigde ontwikkelingen of partnerschappen op het gebied van gebruiksgemak
6. Bewegingen van whale-beleggers en grote transacties
7. Noteringen op beurzen en toegankelijkheid
8. Reguleringsnieuws dat meme-tokens beïnvloedt
9. Beoordelingen of vermeldingen door influencers
10. Aanboddynamiek en wijzigingen in de tokenomics

Waarom willen mensen vandaag de prijs van Clippy weten?

Mensen willen vandaag de prijs van Clippy (CLIPPY) weten om verschillende redenen: handelsbeslissingen, portefeuillevolging, marktsentimentanalyse, potentiële beleggingskansen en het blijven up-to-date zijn over de volatiliteit van deze meme-token. Realtime prijzen helpen handelaren om in- en uitstappen effectief te timen.

Prijsvoorspelling voor Clippy

Clippy (CLIPPY) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 4 jaar)
Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor CLIPPY in 2030 een prijs van $ -- voorspeld met een groei van 0.00%.
Clippy (CLIPPY) prijsvoorspelling voor 2040 (over 14 jaar)

In 2040 zou de prijs van Clippy potentieel een groei van 0.00% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ -- kunnen bereiken.

Wil je weten welke prijs Clippy bereikt in 2026–2027? Bezoek onze pagina Prijsvoorspellingen voor CLIPPY prijsvoorspellingen voor de jaren 2026–2027 door te klikken op Clippy Prijsvoorspellingen.

Clippy kopen en investeren

Klaar om aan de slag te gaan met Clippy? CLIPPY kopen is snel en beginnersvriendelijk op MEXC. Je kunt direct beginnen met handelen nadat je je eerste aankoop hebt gedaan. Lees voor meer informatie onze volledige gids over Clippy kopen. Hieronder vind je een kort overzicht in 5 stappen om je te helpen bij Clippy (CLIPPY) kopen.

Stap 1

Meld je aan voor een account en voltooi KYC

Meld je eerst aan voor een account en voltooi KYC op MEXC. Je kunt dit doen op de officiële website van MEXC of de MEXC App met je telefoonnummer of e-mailadres.
Stap 2

Voeg USDT, USDC of USDE toe aan je portfolio

USDT, USDC en USDE maken handel op MEXC mogelijk. Je kunt USDT, USDC en USDE kopen via bankoverschrijving, OTC of P2P-handel.
Stap 3

Ga naar de Spothandelspagina

Klik op de MEXC-website op Spot in de bovenste balk en zoek naar de tokens van je voorkeur.
Stap 4

Kies je tokens

Met meer dan 0.00 tokens beschikbaar, kun je gemakkelijk Bitcoin, Ethereum en andere trending tokens kopen.
Stap 5

Voltooi je aankoop

Voer het aantal tokens of de tegenwaarde in je lokale valuta in. Klik op Kopen en het Clippy wordt direct bijgeschreven in je wallet.
Gids om Clippy (CLIPPY) te kopen

Wat kun je doen met Clippy

Als je Clippy bezit, kun je meer deuren openen dan wanneer je alleen maar koopt en vasthoud. Je kunt BTC verhandelen op honderden markten, passieve beloningen verdienen via flexibele staking- en spaarproducten of professionele handelstools gebruiken om je vermogen te laten groeien. Of je nu een beginnende of ervaren investeerder bent: met MEXC kun je eenvoudig je cryptopotentieel maximaliseren. Hieronder staan ​​de vier beste manieren waarop je het maximale uit je Bitcoin tokens kunt halen

  • Verken de MEXC Spotmarkt

    Verken de MEXC Spotmarkt

    Handel in meer dan 2.800 tokens met extreem lage kosten.

    Futures-handel

    Futures-handel

    Handel met een hefboomwerking tot 500x en grote liquiditeit.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake tokens en verdien geweldige airdrops.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Koop en verkoop nieuwe tokens voordat ze officieel worden genoteerd.

Clippy bron

Voor een beter begrip van Clippy kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Clippy
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Clippy

Pagina laatst bijgewerkt: 2026-01-23 03:48:50 (UTC+8)

