Dagens Yield Yak livepris er 616.91 USD. Spor prisoppdateringer for YAK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YAK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Yield Yak livepris er 616.91 USD. Spor prisoppdateringer for YAK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YAK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om YAK

YAK Prisinformasjon

YAK Offisiell nettside

YAK tokenomics

YAK Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Yield Yak Logo

Yield Yak Pris (YAK)

Ikke oppført

1 YAK til USD livepris:

$616.84
$616.84$616.84
-1.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Yield Yak (YAK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:07:30 (UTC+8)

Yield Yak (YAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 608.3
$ 608.3$ 608.3
24 timer lav
$ 628.48
$ 628.48$ 628.48
24 timer høy

$ 608.3
$ 608.3$ 608.3

$ 628.48
$ 628.48$ 628.48

$ 16,319.34
$ 16,319.34$ 16,319.34

$ 185.6
$ 185.6$ 185.6

-0.35%

-1.36%

+18.42%

+18.42%

Yield Yak (YAK) sanntidsprisen er $616.91. I løpet av de siste 24 timene har YAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 608.3 og et toppnivå på $ 628.48, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YAK er $ 16,319.34, mens den rekordlave prisen er $ 185.6.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YAK endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, -1.36% over 24 timer og +18.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yield Yak (YAK) Markedsinformasjon

$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M

--
----

$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M

10.00K
10.00K 10.00K

10,000.0
10,000.0 10,000.0

Nåværende markedsverdi på Yield Yak er $ 6.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YAK er 10.00K, med en total tilgang på 10000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.16M.

Yield Yak (YAK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Yield Yak til USD ble $ -8.5291285999492.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Yield Yak til USD ble $ +67.8166695360.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Yield Yak til USD ble $ +107.6072411540.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Yield Yak til USD ble $ +357.3192139548415.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -8.5291285999492-1.36%
30 dager$ +67.8166695360+10.99%
60 dager$ +107.6072411540+17.44%
90 dager$ +357.3192139548415+137.65%

Hva er Yield Yak (YAK)

Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Yield Yak (YAK) Ressurs

Offisiell nettside

Yield Yak Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yield Yak (YAK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yield Yak (YAK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yield Yak.

Sjekk Yield Yakprisprognosen nå!

YAK til lokale valutaer

Yield Yak (YAK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yield Yak (YAK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YAK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Yield Yak (YAK)

Hvor mye er Yield Yak (YAK) verdt i dag?
Live YAK prisen i USD er 616.91 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YAK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YAK til USD er $ 616.91. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yield Yak?
Markedsverdien for YAK er $ 6.16M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YAK?
Den sirkulerende forsyningen av YAK er 10.00K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYAK ?
YAK oppnådde en ATH-pris på 16,319.34 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YAK?
YAK så en ATL-pris på 185.6 USD.
Hva er handelsvolumet til YAK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YAK er -- USD.
Vil YAK gå høyere i år?
YAK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YAK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:07:30 (UTC+8)

Yield Yak (YAK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.