Yield Yak (YAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 608.3 $ 608.3 $ 608.3 24 timer lav $ 628.48 $ 628.48 $ 628.48 24 timer høy 24 timer lav $ 608.3$ 608.3 $ 608.3 24 timer høy $ 628.48$ 628.48 $ 628.48 All Time High $ 16,319.34$ 16,319.34 $ 16,319.34 Laveste pris $ 185.6$ 185.6 $ 185.6 Prisendring (1H) -0.35% Prisendring (1D) -1.36% Prisendring (7D) +18.42% Prisendring (7D) +18.42%

Yield Yak (YAK) sanntidsprisen er $616.91. I løpet av de siste 24 timene har YAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 608.3 og et toppnivå på $ 628.48, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YAK er $ 16,319.34, mens den rekordlave prisen er $ 185.6.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YAK endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, -1.36% over 24 timer og +18.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yield Yak (YAK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.16M$ 6.16M $ 6.16M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.16M$ 6.16M $ 6.16M Opplagsforsyning 10.00K 10.00K 10.00K Total forsyning 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Nåværende markedsverdi på Yield Yak er $ 6.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YAK er 10.00K, med en total tilgang på 10000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.16M.