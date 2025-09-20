Wrapped POL (WPOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.248009 $ 0.248009 $ 0.248009 24 timer lav $ 0.261257 $ 0.261257 $ 0.261257 24 timer høy 24 timer lav $ 0.248009$ 0.248009 $ 0.248009 24 timer høy $ 0.261257$ 0.261257 $ 0.261257 All Time High $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Laveste pris $ 0.146875$ 0.146875 $ 0.146875 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -4.24% Prisendring (7D) -8.82% Prisendring (7D) -8.82%

Wrapped POL (WPOL) sanntidsprisen er $0.250004. I løpet av de siste 24 timene har WPOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.248009 og et toppnivå på $ 0.261257, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WPOL er $ 2.91, mens den rekordlave prisen er $ 0.146875.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WPOL endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -4.24% over 24 timer og -8.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped POL (WPOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.48M$ 50.48M $ 50.48M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.52M$ 50.52M $ 50.52M Opplagsforsyning 201.97M 201.97M 201.97M Total forsyning 202,128,152.7137032 202,128,152.7137032 202,128,152.7137032

Nåværende markedsverdi på Wrapped POL er $ 50.48M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WPOL er 201.97M, med en total tilgang på 202128152.7137032. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.52M.