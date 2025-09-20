Dagens Wrapped POL livepris er 0.250004 USD. Spor prisoppdateringer for WPOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WPOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wrapped POL livepris er 0.250004 USD. Spor prisoppdateringer for WPOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WPOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om WPOL

WPOL Prisinformasjon

WPOL Offisiell nettside

WPOL tokenomics

WPOL Prisprognose

Wrapped POL Pris (WPOL)

1 WPOL til USD livepris:

$0.250005
$0.250005
-4.20%1D
USD
Wrapped POL (WPOL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:48:36 (UTC+8)

Wrapped POL (WPOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.248009
$ 0.248009
24 timer lav
$ 0.261257
$ 0.261257
24 timer høy

$ 0.248009
$ 0.248009

$ 0.261257
$ 0.261257

$ 2.91
$ 2.91

$ 0.146875
$ 0.146875

+0.03%

-4.24%

-8.82%

-8.82%

Wrapped POL (WPOL) sanntidsprisen er $0.250004. I løpet av de siste 24 timene har WPOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.248009 og et toppnivå på $ 0.261257, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WPOL er $ 2.91, mens den rekordlave prisen er $ 0.146875.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WPOL endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -4.24% over 24 timer og -8.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped POL (WPOL) Markedsinformasjon

$ 50.48M
$ 50.48M

--
--

$ 50.52M
$ 50.52M

201.97M
201.97M

202,128,152.7137032
202,128,152.7137032

Nåværende markedsverdi på Wrapped POL er $ 50.48M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WPOL er 201.97M, med en total tilgang på 202128152.7137032. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.52M.

Wrapped POL (WPOL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Wrapped POL til USD ble $ -0.0110935882032067.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Wrapped POL til USD ble $ +0.0042695183.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Wrapped POL til USD ble $ -0.0040151642.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Wrapped POL til USD ble $ +0.07727987844220732.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0110935882032067-4.24%
30 dager$ +0.0042695183+1.71%
60 dager$ -0.0040151642-1.60%
90 dager$ +0.07727987844220732+44.74%

Hva er Wrapped POL (WPOL)

Wrapped Matic on Polygon (PoS) chain.

Wrapped POL (WPOL) Ressurs

Offisiell nettside

Wrapped POL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wrapped POL (WPOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wrapped POL (WPOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wrapped POL.

Sjekk Wrapped POLprisprognosen nå!

WPOL til lokale valutaer

Wrapped POL (WPOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wrapped POL (WPOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WPOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Wrapped POL (WPOL)

Hvor mye er Wrapped POL (WPOL) verdt i dag?
Live WPOL prisen i USD er 0.250004 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WPOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WPOL til USD er $ 0.250004. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wrapped POL?
Markedsverdien for WPOL er $ 50.48M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WPOL?
Den sirkulerende forsyningen av WPOL er 201.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWPOL ?
WPOL oppnådde en ATH-pris på 2.91 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WPOL?
WPOL så en ATL-pris på 0.146875 USD.
Hva er handelsvolumet til WPOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WPOL er -- USD.
Vil WPOL gå høyere i år?
WPOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WPOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:48:36 (UTC+8)

