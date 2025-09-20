WONG (WONG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00911235$ 0.00911235 $ 0.00911235 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.82% Prisendring (1D) -4.09% Prisendring (7D) -20.57% Prisendring (7D) -20.57%

WONG (WONG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WONG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WONG er $ 0.00911235, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WONG endret seg med -1.82% i løpet av den siste timen, -4.09% over 24 timer og -20.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WONG (WONG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 228.79K$ 228.79K $ 228.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 228.79K$ 228.79K $ 228.79K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WONG er $ 228.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WONG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 228.79K.