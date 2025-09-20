Trakx (TRKX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00114356 $ 0.00114356 $ 0.00114356 24 timer lav $ 0.00118682 $ 0.00118682 $ 0.00118682 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00114356$ 0.00114356 $ 0.00114356 24 timer høy $ 0.00118682$ 0.00118682 $ 0.00118682 All Time High $ 0.056939$ 0.056939 $ 0.056939 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -3.38% Prisendring (7D) -6.13% Prisendring (7D) -6.13%

Trakx (TRKX) sanntidsprisen er $0.0011452. I løpet av de siste 24 timene har TRKX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00114356 og et toppnivå på $ 0.00118682, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRKX er $ 0.056939, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRKX endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -3.38% over 24 timer og -6.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trakx (TRKX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 818.10K$ 818.10K $ 818.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Opplagsforsyning 714.38M 714.38M 714.38M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Trakx er $ 818.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRKX er 714.38M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.15M.