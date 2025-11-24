Totakeke pris i dag

Sanntids Totakeke (TOTAKEKE) pris i dag er $ 0.0000296, med en 5.54% endring de siste 24 timene. Nåværende TOTAKEKE til USD konverteringssats er $ 0.0000296 per TOTAKEKE.

Totakeke rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 29,763, med en sirkulerende forsyning på 1.00B TOTAKEKE. I løpet av de siste 24 timene TOTAKEKE har den blitt handlet mellom $ 0.00002876(laveste) og $ 0.00003226 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00283601, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002787.

Kortsiktig har TOTAKEKE beveget seg -0.93% i løpet av den siste timen og -15.10% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Totakeke (TOTAKEKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

