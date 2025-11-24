Tonio pris i dag

Sanntids Tonio (TONIO) pris i dag er $ 0.00154052, med en 0.87% endring de siste 24 timene. Nåværende TONIO til USD konverteringssats er $ 0.00154052 per TONIO.

Tonio rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 154,746, med en sirkulerende forsyning på 100.00M TONIO. I løpet av de siste 24 timene TONIO har den blitt handlet mellom $ 0.00130497(laveste) og $ 0.00155331 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03598027, mens tidenes laveste notering var $ 0.00107475.

Kortsiktig har TONIO beveget seg +1.93% i løpet av den siste timen og -24.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Tonio (TONIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 154.75K$ 154.75K $ 154.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 154.75K$ 154.75K $ 154.75K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Tonio er $ 154.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TONIO er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 154.75K.