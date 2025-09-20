Timeless Davido (DAVIDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00329716$ 0.00329716 $ 0.00329716 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.15% Prisendring (7D) -7.68% Prisendring (7D) -7.68%

Timeless Davido (DAVIDO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DAVIDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DAVIDO er $ 0.00329716, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DAVIDO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.15% over 24 timer og -7.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Timeless Davido (DAVIDO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.74K$ 24.74K $ 24.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.74K$ 24.74K $ 24.74K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,996,105.22 999,996,105.22 999,996,105.22

Nåværende markedsverdi på Timeless Davido er $ 24.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DAVIDO er 1000.00M, med en total tilgang på 999996105.22. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.74K.