Tellor Tributes (TRB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 35.42 24 timer høy $ 37.69 All Time High $ 593.09 Laveste pris $ 0.01001379 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -4.56% Prisendring (7D) -5.77%

Tellor Tributes (TRB) sanntidsprisen er $35.92. I løpet av de siste 24 timene har TRB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 35.42 og et toppnivå på $ 37.69, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRB er $ 593.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.01001379.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRB endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -4.56% over 24 timer og -5.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tellor Tributes (TRB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 97.69M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 100.11M Opplagsforsyning 2.72M Total forsyning 2,787,152.119726788

Nåværende markedsverdi på Tellor Tributes er $ 97.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TRB er 2.72M, med en total tilgang på 2787152.119726788. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 100.11M.