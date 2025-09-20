Survarium (SURV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00135913$ 0.00135913 $ 0.00135913 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +8.50% Prisendring (1D) +4.76% Prisendring (7D) -0.64% Prisendring (7D) -0.64%

Survarium (SURV) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SURV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SURV er $ 0.00135913, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SURV endret seg med +8.50% i løpet av den siste timen, +4.76% over 24 timer og -0.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Survarium (SURV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 408.21K$ 408.21K $ 408.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 408.21K$ 408.21K $ 408.21K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Survarium er $ 408.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SURV er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 408.21K.