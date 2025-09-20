Smart MFG Pris (MFG)
-0.02%
+1.60%
+6.82%
+6.82%
Smart MFG (MFG) sanntidsprisen er $0.00205303. I løpet av de siste 24 timene har MFG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00198612 og et toppnivå på $ 0.00206733, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MFG er $ 0.131262, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MFG endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +1.60% over 24 timer og +6.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Smart MFG er $ 806.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MFG er 392.68M, med en total tilgang på 868459135.7414333. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.78M.
I løpet av i dag er prisendringen på Smart MFG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Smart MFG til USD ble $ +0.0015947214.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Smart MFG til USD ble $ +0.0035065766.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Smart MFG til USD ble $ +0.001022619471792754.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+1.60%
|30 dager
|$ +0.0015947214
|+77.68%
|60 dager
|$ +0.0035065766
|+170.80%
|90 dager
|$ +0.001022619471792754
|+99.24%
Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.
