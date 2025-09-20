Smart MFG (MFG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00198612 $ 0.00198612 $ 0.00198612 24 timer lav $ 0.00206733 $ 0.00206733 $ 0.00206733 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00198612$ 0.00198612 $ 0.00198612 24 timer høy $ 0.00206733$ 0.00206733 $ 0.00206733 All Time High $ 0.131262$ 0.131262 $ 0.131262 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +1.60% Prisendring (7D) +6.82% Prisendring (7D) +6.82%

Smart MFG (MFG) sanntidsprisen er $0.00205303. I løpet av de siste 24 timene har MFG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00198612 og et toppnivå på $ 0.00206733, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MFG er $ 0.131262, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MFG endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +1.60% over 24 timer og +6.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Smart MFG (MFG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 806.18K$ 806.18K $ 806.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Opplagsforsyning 392.68M 392.68M 392.68M Total forsyning 868,459,135.7414333 868,459,135.7414333 868,459,135.7414333

Nåværende markedsverdi på Smart MFG er $ 806.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MFG er 392.68M, med en total tilgang på 868459135.7414333. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.78M.