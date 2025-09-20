Shyft Network (SHFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00114055 24 timer høy $ 0.00123556 All Time High $ 6.34 Laveste pris $ 0.0002186 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.31% Prisendring (7D) +5.36%

Shyft Network (SHFT) sanntidsprisen er $0.00117015. I løpet av de siste 24 timene har SHFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00114055 og et toppnivå på $ 0.00123556, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHFT er $ 6.34, mens den rekordlave prisen er $ 0.0002186.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHFT endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.31% over 24 timer og +5.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shyft Network (SHFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.73M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.95M Opplagsforsyning 2.33B Total forsyning 2,520,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Shyft Network er $ 2.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHFT er 2.33B, med en total tilgang på 2520000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.95M.