Shiryo (SHIRYO-INU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -2.25% Prisendring (7D) -17.10% Prisendring (7D) -17.10%

Shiryo (SHIRYO-INU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SHIRYO-INU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIRYO-INU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIRYO-INU endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -2.25% over 24 timer og -17.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shiryo (SHIRYO-INU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 201.81K$ 201.81K $ 201.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 213.99K$ 213.99K $ 213.99K Opplagsforsyning 924,404.97T 924,404.97T 924,404.97T Total forsyning 9.80191996851203e+17 9.80191996851203e+17 9.80191996851203e+17

Nåværende markedsverdi på Shiryo er $ 201.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIRYO-INU er 924,404.97T, med en total tilgang på 9.80191996851203e+17. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 213.99K.