RavenQuest (QUEST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01952764 $ 0.01952764 $ 0.01952764 24 timer lav $ 0.02123719 $ 0.02123719 $ 0.02123719 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01952764$ 0.01952764 $ 0.01952764 24 timer høy $ 0.02123719$ 0.02123719 $ 0.02123719 All Time High $ 0.128556$ 0.128556 $ 0.128556 Laveste pris $ 0.01872037$ 0.01872037 $ 0.01872037 Prisendring (1H) +0.62% Prisendring (1D) -4.08% Prisendring (7D) -6.59% Prisendring (7D) -6.59%

RavenQuest (QUEST) sanntidsprisen er $0.01992459. I løpet av de siste 24 timene har QUEST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01952764 og et toppnivå på $ 0.02123719, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUEST er $ 0.128556, mens den rekordlave prisen er $ 0.01872037.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUEST endret seg med +0.62% i løpet av den siste timen, -4.08% over 24 timer og -6.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RavenQuest (QUEST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.87M$ 19.87M $ 19.87M Opplagsforsyning 76.93M 76.93M 76.93M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RavenQuest er $ 1.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUEST er 76.93M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.87M.