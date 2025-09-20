PREME Token (PREME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00119732 $ 0.00119732 $ 0.00119732 24 timer lav $ 0.0013123 $ 0.0013123 $ 0.0013123 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00119732$ 0.00119732 $ 0.00119732 24 timer høy $ 0.0013123$ 0.0013123 $ 0.0013123 All Time High $ 0.03344384$ 0.03344384 $ 0.03344384 Laveste pris $ 0.00112735$ 0.00112735 $ 0.00112735 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -0.08% Prisendring (7D) -2.16% Prisendring (7D) -2.16%

PREME Token (PREME) sanntidsprisen er $0.00131066. I løpet av de siste 24 timene har PREME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00119732 og et toppnivå på $ 0.0013123, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PREME er $ 0.03344384, mens den rekordlave prisen er $ 0.00112735.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PREME endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -0.08% over 24 timer og -2.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PREME Token (PREME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 190.42K$ 190.42K $ 190.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 308.42K$ 308.42K $ 308.42K Opplagsforsyning 145.28M 145.28M 145.28M Total forsyning 235,313,622.8289925 235,313,622.8289925 235,313,622.8289925

Nåværende markedsverdi på PREME Token er $ 190.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PREME er 145.28M, med en total tilgang på 235313622.8289925. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 308.42K.