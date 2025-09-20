Pixi (PIXI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00251215$ 0.00251215 $ 0.00251215 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.02% Prisendring (1D) -2.86% Prisendring (7D) -4.08% Prisendring (7D) -4.08%

Pixi (PIXI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PIXI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIXI er $ 0.00251215, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIXI endret seg med -1.02% i løpet av den siste timen, -2.86% over 24 timer og -4.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pixi (PIXI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 97.96K$ 97.96K $ 97.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 97.96K$ 97.96K $ 97.96K Opplagsforsyning 927.66M 927.66M 927.66M Total forsyning 927,661,005.758069 927,661,005.758069 927,661,005.758069

Nåværende markedsverdi på Pixi er $ 97.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIXI er 927.66M, med en total tilgang på 927661005.758069. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 97.96K.