OAX (OAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01223399 24 timer høy $ 0.01262344 All Time High $ 2.34 Laveste pris $ 0.00953392 Prisendring (1H) -0.40% Prisendring (1D) -1.35% Prisendring (7D) -7.08%

OAX (OAX) sanntidsprisen er $0.01224439. I løpet av de siste 24 timene har OAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01223399 og et toppnivå på $ 0.01262344, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OAX er $ 2.34, mens den rekordlave prisen er $ 0.00953392.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OAX endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, -1.35% over 24 timer og -7.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OAX (OAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 682.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.22M Opplagsforsyning 55.79M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OAX er $ 682.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OAX er 55.79M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.22M.