Naym (NAYM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00176362 24 timer høy $ 0.00267985 All Time High $ 0.04567796 Laveste pris $ 0.0004502 Prisendring (1H) -3.53% Prisendring (1D) +7.87% Prisendring (7D) +103.93%

Naym (NAYM) sanntidsprisen er $0.00215608. I løpet av de siste 24 timene har NAYM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00176362 og et toppnivå på $ 0.00267985, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAYM er $ 0.04567796, mens den rekordlave prisen er $ 0.0004502.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAYM endret seg med -3.53% i løpet av den siste timen, +7.87% over 24 timer og +103.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Naym (NAYM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 234.97K$ 234.97K $ 234.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Opplagsforsyning 108.97M 108.97M 108.97M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Naym er $ 234.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NAYM er 108.97M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.16M.