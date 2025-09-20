Max on ETH (MAXETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -3.47% Prisendring (7D) -20.58%

Max on ETH (MAXETH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MAXETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAXETH er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAXETH endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -3.47% over 24 timer og -20.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Max on ETH (MAXETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.34M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.34M Opplagsforsyning 1.00T Total forsyning 1,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Max on ETH er $ 1.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAXETH er 1.00T, med en total tilgang på 1000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.34M.