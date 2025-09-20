Matrixdock Gold (XAUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3,651.35 $ 3,651.35 $ 3,651.35 24 timer lav $ 3,693.56 $ 3,693.56 $ 3,693.56 24 timer høy 24 timer lav $ 3,651.35$ 3,651.35 $ 3,651.35 24 timer høy $ 3,693.56$ 3,693.56 $ 3,693.56 All Time High $ 3,739.74$ 3,739.74 $ 3,739.74 Laveste pris $ 2,563.55$ 2,563.55 $ 2,563.55 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.36% Prisendring (7D) +0.75% Prisendring (7D) +0.75%

Matrixdock Gold (XAUM) sanntidsprisen er $3,692.34. I løpet av de siste 24 timene har XAUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3,651.35 og et toppnivå på $ 3,693.56, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XAUM er $ 3,739.74, mens den rekordlave prisen er $ 2,563.55.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XAUM endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.36% over 24 timer og +0.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Matrixdock Gold (XAUM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 55.06M$ 55.06M $ 55.06M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 55.06M$ 55.06M $ 55.06M Opplagsforsyning 14.92K 14.92K 14.92K Total forsyning 14,916.6579 14,916.6579 14,916.6579

Nåværende markedsverdi på Matrixdock Gold er $ 55.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XAUM er 14.92K, med en total tilgang på 14916.6579. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.06M.