LENS pris i dag

Sanntids LENS (LENS) pris i dag er $ 0.00002868, med en 2.02% endring de siste 24 timene. Nåværende LENS til USD konverteringssats er $ 0.00002868 per LENS.

LENS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 28,312, med en sirkulerende forsyning på 986.72M LENS. I løpet av de siste 24 timene LENS har den blitt handlet mellom $ 0.00002764(laveste) og $ 0.00002901 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00994532, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002698.

Kortsiktig har LENS beveget seg -0.71% i løpet av den siste timen og -11.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LENS (LENS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.31K$ 28.31K $ 28.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.31K$ 28.31K $ 28.31K Opplagsforsyning 986.72M 986.72M 986.72M Total forsyning 986,720,589.387143 986,720,589.387143 986,720,589.387143

Nåværende markedsverdi på LENS er $ 28.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LENS er 986.72M, med en total tilgang på 986720589.387143. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.31K.