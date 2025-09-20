Lattice (LTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.069168 $ 0.069168 $ 0.069168 24 timer lav $ 0.073074 $ 0.073074 $ 0.073074 24 timer høy 24 timer lav $ 0.069168$ 0.069168 $ 0.069168 24 timer høy $ 0.073074$ 0.073074 $ 0.073074 All Time High $ 2.79$ 2.79 $ 2.79 Laveste pris $ 0.00630129$ 0.00630129 $ 0.00630129 Prisendring (1H) -3.15% Prisendring (1D) -5.44% Prisendring (7D) +11.50% Prisendring (7D) +11.50%

Lattice (LTX) sanntidsprisen er $0.069092. I løpet av de siste 24 timene har LTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.069168 og et toppnivå på $ 0.073074, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LTX er $ 2.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.00630129.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LTX endret seg med -3.15% i løpet av den siste timen, -5.44% over 24 timer og +11.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lattice (LTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.92M$ 6.92M $ 6.92M Opplagsforsyning 32.09M 32.09M 32.09M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lattice er $ 2.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LTX er 32.09M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.92M.