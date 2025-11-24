Kepithor pris i dag

Sanntids Kepithor (KEPI) pris i dag er $ 0.00262945, med en 3.26% endring de siste 24 timene. Nåværende KEPI til USD konverteringssats er $ 0.00262945 per KEPI.

Kepithor rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 118,016, med en sirkulerende forsyning på 44.88M KEPI. I løpet av de siste 24 timene KEPI har den blitt handlet mellom $ 0.00254649(laveste) og $ 0.00262948 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00475245, mens tidenes laveste notering var $ 0.00150493.

Kortsiktig har KEPI beveget seg -- i løpet av den siste timen og +20.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Kepithor (KEPI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.02K$ 118.02K $ 118.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 787.32K$ 787.32K $ 787.32K Opplagsforsyning 44.88M 44.88M 44.88M Total forsyning 299,426,199.0 299,426,199.0 299,426,199.0

Nåværende markedsverdi på Kepithor er $ 118.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KEPI er 44.88M, med en total tilgang på 299426199.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 787.32K.