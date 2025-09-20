iETH v1 (IETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 5,256.92 24 timer lav $ 5,378.64 24 timer høy All Time High $ 5,842.33 Laveste pris $ 912.97 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -1.05% Prisendring (7D) -5.22%

iETH v1 (IETH) sanntidsprisen er $5,292.23. I løpet av de siste 24 timene har IETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,256.92 og et toppnivå på $ 5,378.64, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IETH er $ 5,842.33, mens den rekordlave prisen er $ 912.97.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IETH endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -1.05% over 24 timer og -5.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

iETH v1 (IETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 356.67K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 356.67K Opplagsforsyning 67.38 Total forsyning 67.38340080062946

Nåværende markedsverdi på iETH v1 er $ 356.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IETH er 67.38, med en total tilgang på 67.38340080062946. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 356.67K.