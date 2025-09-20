iBTC Network (IBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 114,410 $ 114,410 $ 114,410 24 timer lav $ 116,799 $ 116,799 $ 116,799 24 timer høy 24 timer lav $ 114,410$ 114,410 $ 114,410 24 timer høy $ 116,799$ 116,799 $ 116,799 All Time High $ 656,686$ 656,686 $ 656,686 Laveste pris $ 49,611$ 49,611 $ 49,611 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -1.46% Prisendring (7D) -0.36% Prisendring (7D) -0.36%

iBTC Network (IBTC) sanntidsprisen er $114,997. I løpet av de siste 24 timene har IBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 114,410 og et toppnivå på $ 116,799, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IBTC er $ 656,686, mens den rekordlave prisen er $ 49,611.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IBTC endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og -0.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

iBTC Network (IBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Opplagsforsyning 23.88 23.88 23.88 Total forsyning 23.88371217 23.88371217 23.88371217

Nåværende markedsverdi på iBTC Network er $ 2.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IBTC er 23.88, med en total tilgang på 23.88371217. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.75M.