HXRO (HXRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00116779 24 timer høy $ 0.00126295 All Time High $ 0.800981 Laveste pris $ 0.00004999 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -6.24% Prisendring (7D) -4.76%

HXRO (HXRO) sanntidsprisen er $0.00116812. I løpet av de siste 24 timene har HXRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00116779 og et toppnivå på $ 0.00126295, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HXRO er $ 0.800981, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004999.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HXRO endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -6.24% over 24 timer og -4.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HXRO (HXRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 724.69K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.17M Opplagsforsyning 620.39M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HXRO er $ 724.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HXRO er 620.39M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.17M.