Gradients (SN56) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 14.24 $ 14.24 $ 14.24 24 timer lav $ 14.87 $ 14.87 $ 14.87 24 timer høy 24 timer lav $ 14.24$ 14.24 $ 14.24 24 timer høy $ 14.87$ 14.87 $ 14.87 All Time High $ 39.41$ 39.41 $ 39.41 Laveste pris $ 11.35$ 11.35 $ 11.35 Prisendring (1H) -0.58% Prisendring (1D) -4.32% Prisendring (7D) -3.95% Prisendring (7D) -3.95%

Gradients (SN56) sanntidsprisen er $14.23. I løpet av de siste 24 timene har SN56 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 14.24 og et toppnivå på $ 14.87, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN56 er $ 39.41, mens den rekordlave prisen er $ 11.35.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN56 endret seg med -0.58% i løpet av den siste timen, -4.32% over 24 timer og -3.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gradients (SN56) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.84M$ 36.84M $ 36.84M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.84M$ 36.84M $ 36.84M Opplagsforsyning 2.58M 2.58M 2.58M Total forsyning 2,579,207.354379204 2,579,207.354379204 2,579,207.354379204

Nåværende markedsverdi på Gradients er $ 36.84M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN56 er 2.58M, med en total tilgang på 2579207.354379204. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.84M.