GNY (GNY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00425509 $ 0.00425509 $ 0.00425509 24 timer lav $ 0.00448984 $ 0.00448984 $ 0.00448984 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00425509$ 0.00425509 $ 0.00425509 24 timer høy $ 0.00448984$ 0.00448984 $ 0.00448984 All Time High $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +1.09% Prisendring (7D) -7.84% Prisendring (7D) -7.84%

GNY (GNY) sanntidsprisen er $0.0044667. I løpet av de siste 24 timene har GNY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00425509 og et toppnivå på $ 0.00448984, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GNY er $ 3.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GNY endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +1.09% over 24 timer og -7.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GNY (GNY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 796.24K$ 796.24K $ 796.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Opplagsforsyning 178.27M 178.27M 178.27M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GNY er $ 796.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GNY er 178.27M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.79M.