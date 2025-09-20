Dagens GNY livepris er 0.0044667 USD. Spor prisoppdateringer for GNY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GNY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GNY livepris er 0.0044667 USD. Spor prisoppdateringer for GNY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GNY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 GNY til USD livepris:

$0.0044667
+1.00%1D
USD
GNY (GNY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:38:39 (UTC+8)

GNY (GNY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00425509
24 timer lav
$ 0.00448984
24 timer høy

$ 0.00425509
$ 0.00448984
$ 3.24
$ 0
+0.02%

+1.09%

-7.84%

-7.84%

GNY (GNY) sanntidsprisen er $0.0044667. I løpet av de siste 24 timene har GNY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00425509 og et toppnivå på $ 0.00448984, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GNY er $ 3.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GNY endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +1.09% over 24 timer og -7.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GNY (GNY) Markedsinformasjon

$ 796.24K
--
$ 1.79M
178.27M
400,000,000.0
Nåværende markedsverdi på GNY er $ 796.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GNY er 178.27M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.79M.

GNY (GNY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på GNY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GNY til USD ble $ -0.0004201637.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GNY til USD ble $ -0.0000643387.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GNY til USD ble $ +0.000428304710521319.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+1.09%
30 dager$ -0.0004201637-9.40%
60 dager$ -0.0000643387-1.44%
90 dager$ +0.000428304710521319+10.61%

Hva er GNY (GNY)

GNY introduces machine learning to pre-existing blockchains, offering smart APIs that bridge to Ethereum, to Asch, to Lisk and any developer working with our universal system. With GNY Centre, GNY brings its own dedicated blockchain that can host side chains, offering a powerful set of tools to launch and host your own project from conception to implementation in the most developer friendly environment built around artificial intelligence. Launching as an ERC20 Token. GNY has a documented history in the US commercial market: https://artificial-intelligence.cioreview.com/vendor/2017/grey_jean_technologies.

GNY (GNY) Ressurs

GNY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GNY (GNY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GNY (GNY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GNY.

Sjekk GNYprisprognosen nå!

GNY til lokale valutaer

GNY (GNY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GNY (GNY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GNY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GNY (GNY)

Hvor mye er GNY (GNY) verdt i dag?
Live GNY prisen i USD er 0.0044667 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GNY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GNY til USD er $ 0.0044667. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GNY?
Markedsverdien for GNY er $ 796.24K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GNY?
Den sirkulerende forsyningen av GNY er 178.27M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGNY ?
GNY oppnådde en ATH-pris på 3.24 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GNY?
GNY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GNY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GNY er -- USD.
Vil GNY gå høyere i år?
GNY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GNY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

