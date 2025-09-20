Gemini Dollar (GUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.998917 $ 0.998917 $ 0.998917 24 timer lav $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 timer høy 24 timer lav $ 0.998917$ 0.998917 $ 0.998917 24 timer høy $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 All Time High $ 3.3$ 3.3 $ 3.3 Laveste pris $ 0.78261$ 0.78261 $ 0.78261 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -0.03% Prisendring (7D) -0.00% Prisendring (7D) -0.00%

Gemini Dollar (GUSD) sanntidsprisen er $0.999695. I løpet av de siste 24 timene har GUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.998917 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GUSD er $ 3.3, mens den rekordlave prisen er $ 0.78261.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GUSD endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.03% over 24 timer og -0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gemini Dollar (GUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.30M$ 50.30M $ 50.30M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.30M$ 50.30M $ 50.30M Opplagsforsyning 50.32M 50.32M 50.32M Total forsyning 50,316,655.47 50,316,655.47 50,316,655.47

Nåværende markedsverdi på Gemini Dollar er $ 50.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GUSD er 50.32M, med en total tilgang på 50316655.47. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.30M.