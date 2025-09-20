Frodo the Virtual Samurai (FROG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00081143 24 timer lav $ 0.00088735 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00081143 24 timer høy $ 0.00088735 All Time High $ 0.00852264 Laveste pris $ 0.00028943 Prisendring (1H) +0.66% Prisendring (1D) -5.23% Prisendring (7D) +0.09%

Frodo the Virtual Samurai (FROG) sanntidsprisen er $0.00082218. I løpet av de siste 24 timene har FROG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00081143 og et toppnivå på $ 0.00088735, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROG er $ 0.00852264, mens den rekordlave prisen er $ 0.00028943.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROG endret seg med +0.66% i løpet av den siste timen, -5.23% over 24 timer og +0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frodo the Virtual Samurai (FROG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.11M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.11M Opplagsforsyning 5.00B Total forsyning 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Frodo the Virtual Samurai er $ 4.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FROG er 5.00B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.11M.