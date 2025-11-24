Fantom Bomb pris i dag

Sanntids Fantom Bomb (FBOMB) pris i dag er $ 0.02062423, med en 3.71% endring de siste 24 timene. Nåværende FBOMB til USD konverteringssats er $ 0.02062423 per FBOMB.

Fantom Bomb rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,572,444, med en sirkulerende forsyning på 464.19M FBOMB. I løpet av de siste 24 timene FBOMB har den blitt handlet mellom $ 0.01971617(laveste) og $ 0.02079407 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.067627, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har FBOMB beveget seg +0.49% i løpet av den siste timen og -11.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Fantom Bomb (FBOMB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.57M$ 9.57M $ 9.57M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.57M$ 9.57M $ 9.57M Opplagsforsyning 464.19M 464.19M 464.19M Total forsyning 464,185,286.4415917 464,185,286.4415917 464,185,286.4415917

Nåværende markedsverdi på Fantom Bomb er $ 9.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FBOMB er 464.19M, med en total tilgang på 464185286.4415917. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.57M.