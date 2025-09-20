enqAI (ENQAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00114374 $ 0.00114374 $ 0.00114374 24 timer lav $ 0.00140266 $ 0.00140266 $ 0.00140266 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00114374$ 0.00114374 $ 0.00114374 24 timer høy $ 0.00140266$ 0.00140266 $ 0.00140266 All Time High $ 0.141666$ 0.141666 $ 0.141666 Laveste pris $ 0.00003924$ 0.00003924 $ 0.00003924 Prisendring (1H) +0.77% Prisendring (1D) -17.38% Prisendring (7D) -19.51% Prisendring (7D) -19.51%

enqAI (ENQAI) sanntidsprisen er $0.00115875. I løpet av de siste 24 timene har ENQAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00114374 og et toppnivå på $ 0.00140266, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ENQAI er $ 0.141666, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003924.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ENQAI endret seg med +0.77% i løpet av den siste timen, -17.38% over 24 timer og -19.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

enqAI (ENQAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Opplagsforsyning 990.76M 990.76M 990.76M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på enqAI er $ 1.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ENQAI er 990.76M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.16M.