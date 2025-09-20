Dagens Doge Caucus livepris er 0.02954062 USD. Spor prisoppdateringer for DOGECAUCUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOGECAUCUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Doge Caucus livepris er 0.02954062 USD. Spor prisoppdateringer for DOGECAUCUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DOGECAUCUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DOGECAUCUS

DOGECAUCUS Prisinformasjon

DOGECAUCUS Offisiell nettside

DOGECAUCUS tokenomics

DOGECAUCUS Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Doge Caucus Logo

Doge Caucus Pris (DOGECAUCUS)

Ikke oppført

1 DOGECAUCUS til USD livepris:

$0.02954062
$0.02954062$0.02954062
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Doge Caucus (DOGECAUCUS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:12:13 (UTC+8)

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.58
$ 4.58$ 4.58

$ 0.01271748
$ 0.01271748$ 0.01271748

--

--

-6.49%

-6.49%

Doge Caucus (DOGECAUCUS) sanntidsprisen er $0.02954062. I løpet av de siste 24 timene har DOGECAUCUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOGECAUCUS er $ 4.58, mens den rekordlave prisen er $ 0.01271748.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOGECAUCUS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Markedsinformasjon

$ 29.54K
$ 29.54K$ 29.54K

--
----

$ 29.54K
$ 29.54K$ 29.54K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Doge Caucus er $ 29.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOGECAUCUS er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.54K.

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Doge Caucus til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Doge Caucus til USD ble $ -0.0019412825.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Doge Caucus til USD ble $ -0.0013977410.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Doge Caucus til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0019412825-6.57%
60 dager$ -0.0013977410-4.73%
90 dager$ 0--

Hva er Doge Caucus (DOGECAUCUS)

The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Ressurs

Offisiell nettside

Doge Caucus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Doge Caucus (DOGECAUCUS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Doge Caucus (DOGECAUCUS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Doge Caucus.

Sjekk Doge Caucusprisprognosen nå!

DOGECAUCUS til lokale valutaer

Doge Caucus (DOGECAUCUS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Doge Caucus (DOGECAUCUS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DOGECAUCUS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Doge Caucus (DOGECAUCUS)

Hvor mye er Doge Caucus (DOGECAUCUS) verdt i dag?
Live DOGECAUCUS prisen i USD er 0.02954062 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DOGECAUCUS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DOGECAUCUS til USD er $ 0.02954062. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Doge Caucus?
Markedsverdien for DOGECAUCUS er $ 29.54K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DOGECAUCUS?
Den sirkulerende forsyningen av DOGECAUCUS er 1.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDOGECAUCUS ?
DOGECAUCUS oppnådde en ATH-pris på 4.58 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DOGECAUCUS?
DOGECAUCUS så en ATL-pris på 0.01271748 USD.
Hva er handelsvolumet til DOGECAUCUS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DOGECAUCUS er -- USD.
Vil DOGECAUCUS gå høyere i år?
DOGECAUCUS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DOGECAUCUS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:12:13 (UTC+8)

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.